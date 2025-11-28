Hinchas del Flamengo convirtieron la ‘Calle de las Pizzas’ en Río de Janeiro [FOTOS]

Los hinchas del Flamengo abarrotaron la conocida ‘Calle de Las Pizzas’, en el distrito limeño de Miraflores, convirtiéndola en epicentro de una fiesta llena de pancartas, banderolas y cánticos.

La celebración brasileña en Lima se da en el marco de la final de la Copa Libertadores, que se realizará este sábado, 29 de noviembre, que enfrentará a Flamengo y Palmeiras por el título más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

El encuentro se realizará en el Estadio Monumental de Ate, recinto que ya fue sede de la final de la Copa Libertadores del año 2019, duelo en el que Flamengo venció a River Plate (Argentina) por 2-1.

RPP pudo conocer que los hinchas de ambos equipos han cruzado las fronteras peruanas, de norte a sur, y han mostrado sus expectativas ante el partido final.

Desde hace varios días pueden verse en la capital miles de hinchas del Flamengo y Palmeiras, que están aprovechando su estadía para hacer turismo, degustar la gastronomía local y para participar en diversas fiestas y reuniones.

La Policía Nacional desplegará más de 1 600 agentes, para resguardar la gran final de la Copa LibertadoresFuente: Mirian Ccahuana/RPP

Reuniones con autoridades nacionales y locales

En diálogo con RPP, Clemente Baena Soares, aseguró haber tenido reuniones con autoridades nacionales y locales, de cara a la gran final de la Copa Libertadores.

“Tuvimos ya dos reuniones acá con Migraciones, con Sunat, con la PNP, incluso con la Municipalidad de Miraflores, Barranco y San Isidro. Y todo eso, todas las autoridades, para que tengamos una buena relación estrecha, para que tengamos que todos los brasileños tengan la seguridad y la tranquilidad para estar presente en el partido de sábado”, declaró a RPP.

Seguridad en Miraflores

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó sobre el despliegue de más de 700 policías para reforzar la seguridad del distrito, ante la proximidad de la final de la Copa Libertadores.

Los agentes se encargarán del control y orden en puntos estratégicos del distrito, donde podrían encontrarse simpatizantes de Palmeiras y Flamengo.

Hinchas del Flamengo cruzaron las fronteras del Perú para llegar a Lima para la gran final de la Copa LibertadoresFuente: Mirian Ccahuana/RPP