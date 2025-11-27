Hinchas del Flamengo cruzan las fronteras del Perú para llegar a Lima para la gran final de la Copa Libertadores

A pocos días de jugarse la final de la Copa Libertadores en Lima, diversos hinchas brasileños cruzan las fronteras, desde el norte y el sur del país, para dirigirse a la capital peruana.

Desde Loreto, hinchas del Flamengo han llegado desde Brasil mediante Santa Rosa de Loreto para arribar a Iquitos, en un total de 18 horas de viaje.

"Estamos saliendo desde Tabatinga, de Brasil. También de Manaos. Nos costó entre 3 400 a 4 000 reales brasileños llegar a Iquitos. El vuelo a Lima nos sale como 2 000 reales", contó un aficionado a RPP.

Mientras esperan su hora de vuelo, han decidido realizar actividades turísticas, mientras llega la expectativa sobre lo que sucederá en el Estadio Monumental de Lima.

RPP también pudo observar por Iquitos aficionados con camiseta de Palmeiras.

También llegan desde Tacna

Desde el sur del Perú, hinchas del Flamengo han cruzado la frontera para llegar a Lima. Partieron desde Río de Janeiro hasta arribar a la ciudad de Tacna.

"Venimos de Río de Janeiro. Ayer salimos a las cinco, fuimos a Santiago, de Santiago fuimos a Arica, tomamos un taxi hasta Tacna y hoy vamos a Lima. [Hoy día van a viajar en la tarde a Lima] Sí, a la tarde a Lima. Estamos con confianza, ¡vamos a ganar! Solo podemos ganar", declaró Rogelio Rosende, hincha del Flamengo.

Otro de los hinchas, César, destacó que el grupo está realizando una experiencia única en su camino hacia la final.

"Vamos por la cuarta, Libertadores, tranquilamente vamos a ganar", aseguró.

También resaltó la presencia masiva de aficionados del Flamengo en distintos puntos de Perú, como en Miraflores, donde hay mucha gente esperando.

A su turno, Leonardo Nunes manifestó su alegría por volver al Perú para alentar al club de sus amores.

"Seremos tetracampeones. Estuvimos en el 2019 cuando fuimos campeones y vamos a hacerlo de nuevo", señaló.

Además, los aficionados del Flamengo aprovecharon para visitar el centro cívico de la ciudad y la avenida Bolognesi.

Seguridad

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó sobre el despliegue de más de 700 policías para reforzar la seguridad del distrito, ante la proximidad de la final de la Copa Libertadores.

Los agentes se encargarán del control y orden en puntos estratégicos del distrito, donde podrían encontrarse simpatizantes de Palmeiras y Flamengo.

Además, se adelantó que más de 700 cámaras con inteligencia artificial se sumarán al monitoreo, a lo que se le suma “el respaldo del escuadrón de drones, para mantener la vigilancia y responder de manera oportuna ante cualquier incidencia”.

Por otro lado, la Policía Nacional desplegará más de 1 600 agentes, para resguardar la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental, de Ate.