Miraflores: instructor de surf denuncia ser víctima de extorsión tras el robo de su camioneta [VIDEO]

Lima Instructor de surf denunció recibir amenazas de extorsión tras el robo de su camioneta en Miraflores [VIDEO]

Un nuevo caso de extorsión. Un instructor de surf denunció a través de RPP ser víctima de extorsión tras el robo de su camioneta y tablas de entrenamiento, en el distrito limeño de Miraflores.

En conversación con RPP, Elías Panta contó que el robo de su camioneta ocurrió el lunes 12 de agosto cuando visitó a un amigo en su casa, ubicada en Miraflores. Al salir de la vivienda, donde estuvo 40 minutos, se dio cuenta que los delincuentes se llevaron su auto, donde tenía más de 20 tablas de surf y equipos que utilizaba para entrenar a jóvenes en este deporte.

Tras el robo, los delincuentes le están exigiendo 30 mil soles para devolverle su camioneta. Bajo amenazas extorsivas, le advirtieron que desmantelarán su vehículo si no entrega el dinero.

“Ayer me llamaron los chicos que tienen mi carro, me están pidiendo 30 mil soles. Les he dicho que no tengo, que lo voy a conseguir, pero me están amenazando que, si no consigo hasta hoy, mi carro va a pasar a ser desmantelado. Me están llamando a pedirme dinero y es terrible”, dijo Elías Panta a RPP.

Elías Panta es instructor de surf desde hace 10 años y desde hace seis emprendió para poner su escuela de entrenamiento. El deportista pide apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para localizar su camioneta, que es de color plata y tiene letras blanco y negro.

Aumento de robos en Miraflores

Este robo se suma a otro ocurrido en la bajada de Armendariz, donde dos ladrones encapuchados y armados asaltaron a tres jóvenes y les robaron todas sus cosas de valor. Al respecto, la Municipalidad de Miraflores dispuso el incremento de patrullaje integrado en las principales calles y avenidas del distrito.

De acuerdo a la Policía Nacional, la dirección de investigación criminal ha recibido un total de 11 mil 528 denuncias por el delito de extorsión, en lo que va del 2024.