La mujer de 30 años fue agredida por dos hombres que intentaron abusar de ella. | Fuente: RPP Noticias

Una mujer fue víctima de un intento de abuso sexual cuando se encontraba dentro de la habitación que alquila con su pareja en el distrito de San Luis. El enamorado de la agredida salió en su defensa y ahora se encuentra detenido tras ser denunciado por los agresores.

Según el testimonio de la víctima, una ciudadana venezolana de 30 años, los hechos se registraron la madrugada de este lunes cuando estaba en la habitación con su pareja, Andrés Sánchez, quien salió del cuarto por unos minutos para guardar el carro en la cochera.

En ese momento, dos hombres, Jorge Chávez Farfán (dueño de la vivienda) y Erickson Barba Vargas (inquilino), ingresaron a su habitación para abusar de ella. “En el momento que voy hacia al baño y en lo que entro al cuarto ya se encontraban los dos hombres en la habitación. Uno de ellos me golpeó el pecho y me dijo que todo iba a estar bien. Cuando traté de pegar grito, el otro hombre me golpeó la cara”, contó.

La pesadilla de la mujer no terminó ahí, pues cuando su enamorado escuchó sus gritos corrió para auxiliarla y logró golpear a uno de los sujetos. “Ellos salieron corriendo en busca de cuchillos. Nosotros nos encerramos en la habitación. Empezaron a darnos con los cuchillos en la puerta, nosotros pegamos grito y empezamos a llamar por teléfono a la Policía”, detalló.

Los agresores no solo intentaron abusar de la mujer, sino que al verse descubiertos lanzaron las pertenencias de la pareja por la ventana en presencia incluso de la Policía. Los vecinos del lugar tuvieron que prestarle ropa a la víctima para que pudiera acudir a la comisaría.

La mujer también denunció un maltrato por parte de los policías de la comisaría de San Luis que atendieron el caso. “Me tuvieron una hora y media en la patrulla. Pedía agua y una pastilla para calmar el dolor y no me atendieron. Me dijeron que a los venezolanos les gustaba el golpe. Yo solo me puse a llorar”, manifestó.

Jorge Chávez Farfán (dueño de la vivienda) y Erickson Barba Vargas (inquilino), quien se encuentra requisitoriado por no pasar pensión a sus hijos, permanecen detenidos en la comisaría de San Luis. Andrés Sánchez, la pareja de la víctima que salió en su defensa, también se encuentra detenido tras ser denunciado por los agresores.