Mujer denunció que no pudo inmunizarse contra la COVID-19 porque en el padrón figura como ya vacunada [VIDEO]

Patricia Ortiz Ubaldo expuso su caso a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Patricia Ortiz Ubaldo, de 54 años, denunció que no ha podido ser inmunizada contra la COVID-19 debido a que en el padrón figura como ya vacunada, pese a que esto no ha ocurrido.

A través del Rotafono, la mujer dijo que, cuando revisó el portal Pongo el hombro, notó que no aparecía en el padrón, por lo que se animó a acudir directamente a un centro de vacunación, ya que está dentro del rango de edad establecido por el Gobierno.

Sin embargo, según su versión, cuando llegó al vacunatorio le dijeron que no podía ser inmunizada, debido a que figuraba en el padrón que ya había recibido la primera dosis el pasado 1 de junio.

“La señorita que recibe los datos llamó a su jefe y me dijo de que no era posible (vacunarme), porque ya estaba registrada como que me habían vacunado en Santiago de Surco. Yo soy de La Victoria, y en el centro de salud de Santiago de Surco figuraba que me había vacunado, y no era posible”, comentó.

Llamado a las autoridades

Patricia Ortiz Ubaldo hizo un llamado a las autoridades para que atiendan su caso, ya que teme ser contagiada de la COVID-19 debido a su trabajo de comerciante, en el que está en constante exposición al virus.

“No he tenido ninguna respuesta. Llamé al 113 y me dijeron que haga la denuncia en Susalud. He hecho la denuncia con mis datos, mi correo, todo; pero hasta ahora no recibo ninguna respuesta. Ya quiero vacunarme, señorita, ya estoy en el rango de edad”, señaló.



