Municipalidad de Lima reafirma que hoy vence plazo para que Rutas de Lima entregue la administración de peajes

Lima "El plazo vence hoy y punto no hay mucho más que interpretar", afirmó el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo.

El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, reafirmó que este sábado, a la medianoche, la comuna limeña hará valer el plazo que le dio a Rutas de Lima para que entregue la administración de los peajes, tal como anunció días atrás el burgomaestre Rafael López Aliaga.

"El plazo vence hoy y el plazo está en estricto cumplimiento del artículo correspondiente del contrato que va por la caducidad. Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar", indicó en diálogo con Ampliación d Noticias.

A ello, señaló que "la recuperación de los peajes se da basada en un estricto cumplimiento del contrato que se tienen con las empresas privadas, con las concesionarias. Nosotros tenemos que cumplir con los plazos y con lo que se ha establecido en un contrato".

Sobre una posible demanda del consorcio Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima, el funcionario manifestó que "yo no sé cómo reaccionen las partes correspondientes o las que se sientan afectadas", pero aseguró que cuentan con una estrategia legal para hacer cumplir la postura establecida.

"Es necesario la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana"

Por otro lado, Renzo Reggiardo se refirió a lo señalado por la presidenta Dina Boluarte durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, en el que solicitó la delegación de facultades legislativas al Congreso para aprobar medidas que permitan combatir, con “mayor dureza y eficiencia”, a la delincuencia y a la criminalidad.

Asimismo, incorporar en el Código Penal la figura de la expulsión de extranjeros en caso sean detenidos en flagrancia durante la comisión de un delito.

Lima "Desde mi punto de vista es absolutamente necesario la creación de una autoridad de seguridad ciudadana", señaló Renzo Reggiardo.

Al respecto, el teniente alcalde sostuvo que "hay temas que han quedado pendiente" y que "desde mi punto de vista es absolutamente necesario la creación de una autoridad de seguridad ciudadana".

"Una secretaría del más alto nivel, que dependa directamente de la presidencia de la República y que pueda articular con todos los sectores y que funcionen eficientemente", añadió.

En relación a lo anunciado por la jefa de Estado sobre temas de seguridad ciudadana, manifestó que resalta "la creación de la Policía de Orden y Seguridad".