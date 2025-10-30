Municipio de Surco demolió parte de vivienda vinculada a María Acuña en recuperación de espacios públicos

La madrugada de este jueves 30 de octubre personal de la Municipalidad de Santiago de Surco demolió parte de la vivienda vinculada a la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Los trabajadores municipales contaron con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional y de personal de Serenazgo del distrito para llevar a cabo el operativo de recuperación de espacios públicos.

Tras la demolición, los trabajadores del municipio colocaron muros en el frontis de la vivienda.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, informó el municipio en sus redes sociales.

El caso

El pasado 13 de julio, una investigación del programa Cuarto Poder reportó que la congresista María Acuña invadió terreno público en Surco.

Según documentos a los que accedió el dominical, la Municipalidad de Surco detectó que una propiedad vinculada a la legisladora Acuña, ocupó, presuntamente de manera ilegal, parte del parque N.° 17, ubicado en la exclusiva urbanización Los álamos de Monterrico.

El informe municipal señala que se “invadió” aproximadamente 118 metros cuadrados de área pública, lo que motivó la emisión de un acta de fiscalización y una papeleta de infracción dirigida a la empresa Inmobiliaria Los Alizos EIRL, titular registral del predio.

Posteriormente, la parlamentaria de APP negó que se trate de una invasión y señaló que existe un acuerdo entre el anterior propietario de su vivienda y los vecinos, con la autorización del exalcalde Roberto Gómez Baca.

“No es invasión, como les vuelvo a repetir, es un acuerdo del anterior dueño y de todos los vecinos de los parques 18 y 17 de Surco que se pusieran de acuerdo con eso", afirmó la parlamentaria.