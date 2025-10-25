Municipalidad de Surco denunciará a María Acuña ante Comisión de Ética por agresiones a trabajadores ediles

La Municipalidad de Santiago de Surco condenó las reiteradas agresiones sufridas por su personal a manos de individuos vinculados a la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña.

A través de un comunicado, la entidad municipal denunció que estas personas atentaron contra la integridad física de los trabajadores ediles mientras cumplían labores en el parque 17 de la urbanización Los Álamos de Monterrico.

El incidente ocurrió la tarde del jueves, cuando servidores de las áreas de Obras, Mantenimiento del Ornato y Parques y Jardines fueron agredidos desde la vivienda de la parlamentaria.

Los agresores les arrojaron ladrillos, fierros y otros objetos contundentes, además de propinarles empujones y amenazas.

“Todo ha quedado registrado en videos que serán puestos a disposición de las autoridades competentes”, sostuvo la comuna.

Nueva agresión desde vivienda de congresista María Acuña.

Nuestros trabajadores municipales fueron víctimas de una nueva agresión de personas vinculadas a la congresista María Acuña mientras cumplían labores en el parque 17 de Los Álamos de Monterrico. El hecho ocurrió la tarde… pic.twitter.com/WL5LrYaiwJ — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) October 24, 2025

Denunciarán a congresista

Frente a esta situación, la Municipalidad de Surco anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Legislativo contra la congresista María Acuña “por la conducta impropia de su entorno”, que “denigra la investidura parlamentaria” y “socava el principio de respeto a la autoridad local”.

Asimismo, señaló que la Procuraduría Pública Municipal interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público “por los delitos de violencia, resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio”.

“Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Comisaría de Monterrico, donde las víctimas brindaron su testimonio y se recogieron las primeras diligencias”, indicó la entidad edil.

A ello, agregó que, el pasado11 de octubre, el personal de la comuna también fue atacado desde la misma vivienda, evidenciando “un patrón de agresión sistemática contra los servidores municipales” que cumplen sus funciones legítimamente al servicio de la comunidad.

“La Municipalidad de Santiago de Surco reitera su firme compromiso con el orden, la legalidad y la defensa de sus trabajadores, quienes no deben ser objeto de violencia ni intimidación por cumplir con su deber”, afirmó la comuna.