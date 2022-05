No todos los colegios han vuelto a la presencialidad con 100 % de aforo, pese a disposición del Minedu

Muchos padres temen que la vuelta al 100 % de aforo puede causar contagios de la COVID-19. | Fuente: RPP

No todos los colegios del país han vuelto a la presencialidad con el 100 % de aforo, tal como dicta la disposición del Ministerio de Educación (Minedu) que elimina el protocolo del metro de distancia entre los escolares en las aulas.

Este es el caso del colegio José del Carmen Marín Arista, en el Cercado de Lima, que aún mantiene la semipresencialidad, según constató un equipo de RPP Noticias en un recorrido.

En este centro educativo, nuestra reportera conversó con una madre de familia, que se mostró en contra del retorno al 100 % de aforo, por temor a que se registren contagios de la COVID-19.

“A mi parecer, no estoy de acuerdo de eso, todavía, como hay muchos contagios y eso es lo que me preocupa a mí. Mejor creo que sigan así como estaban, que vengan dos veces a la semana. Me da miedo que haya bastante contagios de niños”, manifestó una madre de familia.

La mujer reconoció que en este colegio se están cumpliendo escrupulosamente los protocolos de bioseguridad. “Sí les están cuidando (a los estudiantes), hay protección, los tienes separados”, refirió.

La situación en la Libertad

La vuelta a la nueva normalidad escolar inició hoy en La Libertad, donde miles de escolares volvieron bajo el 100 % de aforo en sus centros educativos. El Colegio Nacional San Juan, emblemático en la región, es uno de ellos que ya recibe a sus 1 200 escolares.



La directora del colegio, Fátima Acevedo, detalló a RPP Noticias que no se han descuidado los protocolos de seguridad sanitaria. En los ingresos, los alumnos son recibidos por personal docente que les coloca alcohol en las manos para pasar a las aulas.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: