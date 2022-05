Congresista Esdras Medina en RPP | Fuente: RPP

El congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, en diálogo con Ampliación de Noticias, refirió que el presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Educación (Minedu), “no están haciendo absolutamente nada” para atender los problemas de infraestructura y mobiliario escolar que se han presentado con el retorno de las clases presenciales.

“Es de suma importancia retornar a las clases presenciales […] y es necesario que nuestros estudiantes ya no se puedan retrasar. Lo preocupante es que el Ejecutivo, a través del Presidente y el Ministerio de Educación, no hayan realizado trabajos objetivos en las instituciones educativas. A nivel nacional existe el problema de la infraestructura […] El problema también es de mobiliario y el Estado no está haciendo absolutamente nada” refirió.

En ese sentido, precisó que el Gobierno “no ha cumplido” con implementar “aulas prefabricadas momentáneamente” ante el retorno presencial del alumnado. A su vez, subrayó que esa tarea es responsabilidad del Minedu ya que sería responsable “del dinero y la coordinación” para esas tareas.

“Han realizado la transferencia [económica] a última hora, no tienen una coordinación adecuada como Ejecutivo. Y nosotros notamos la falencia cuando llegamos a los lugares más recónditos o lejanos del país. Vemos que no se está cumpliendo [con] darles facilidades a los escolares para que puedan retornar a la presencialidad”, sostuvo.

También precisó su grupo de trabajo legislativo ha detectado problemas de infraestructura escolar en regiones y en Lima

“Lo que hemos detectado, primero, es falta de mantenimiento en las aulas. Segundo, hemos detectado que hubo deterioro en las diferentes regiones por las lluvias […] Hemos detectado también que hay colegios que están declarados por los alcaldes provinciales y municipales y Defensa Civil como inhabitables. Sin embargo, los estudiantes tienen que asistir a sus aulas porque no hay otras que puedan ocupar”, señaló.

Nueva causal de vacancia

Por otro lado, respecto al presunto plagio de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo, según un reportaje de Panorama, el congresista Medina sostuvo que, de comprobarse esto, sería una causal de vacancia presidencial.

“Yo creo que sí se configuraría [como causal de vacancia] porque […] es algo inmoral […] No creo que ellos no hayan sabido que no existen esos dos jurados y también lo que han realizado en cuanto a su tesis”, explicó.

En ese sentido, señaló que, hoy martes, la Comisión de Educación que preside cursará un oficio a la Universidad César Vallejo (UCV) para que realice las evaluaciones del caso y presente un informe a su grupo de trabajo legislativo. Asimismo, pedirá “un informe detallado” del tema “a la Sunedu y al Minedu”

Entradas VIP a congresistas

Sobre la información periodística del dominical Punto Final respecto a que un grupo de congresistas habría tenido acceso a entradas vip para el partido Perú vs. Paraguay del pasado 29 de marzo, entre ellos la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el congresista de Renovación Popular sostuvo que su comisión los citará “para que den sus descargos”

“Ya hemos tomado la decisión. Vamos a citarles primero para que realicen sus descargos. También vamos a citar al presidente del IPD porque eso depende del Minedu”, sostuvo.