Obras inconclusas y basura acumulada se registra en el recorrido hasta el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Obras inconclusas y basura acumulada se registra en el recorrido hasta nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comenzaría sus operaciones el próximo 18 de diciembre, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, el ingreso a este nuevo terminal ha generado preocupación debido a sus accesos.

De acuerdo con el MTC, se han instalado dos puentes modulares en la Av. Morales Duárez, a fin de garantizar "un tránsito vehicular fluido y seguro" en la que será la ruta principal hacia el aeropuerto. Según la autoridad, dichas estructuras tienen una vida útil de 30 años con carga pesada.

No obstante, se pudo conocer que el puente Santa Rosa, el cual conectará definitivamente el aeropuerto con la mencionada vía, aún no cuenta con un expediente técnico y su instalación se completaría recién a finales de 2026, ya que el informe no sería aprobado hasta mediados del siguiente año.

La posible complicación en estos accesos, sumada a la presencia de desmonte y basura a lo largo de la vía principal, ha provocado que instituciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) soliciten postergar el inicio de operaciones hasta el 30 de enero de 2025.

Intervenciones en la Av. Morales Duárez

A través de Provías Nacional, el Ejecutivo tiene previsto realizar una serie de intervenciones en la Av. Morales Duárez en la ruta al aeropuerto, algo que también ha causado preocupación en usuarios y especialistas por la posible congestión de vehículos en la entrada y salida al aeropuerto.

Entre las obras a tomar en cuenta, se encuentra la instalación de semáforos en puntos estratégicos, señalización de la vía, habilitación de giros en U y la ampliación de un tercer carril, así como una "solución temporal" para agilizar el tránsito entre Morales Duarez y la Av. Elmer Faucett.

Cabe precisar que el Aeropuerto Jorge Chávez recibe diariamente a 63 mil personas, un aproximado de 23 millones de viajeros durante el año. En el nuevo terminal, las estimaciones de Lima Airport Partners (LAP) apuntan a recibir a 30 millones de personas.