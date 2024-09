Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Gremios y aerolíneas advierten riesgos que afectarían la competitividad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está programada para el 18 de diciembre del 2024, según Lima Airport Partners, la empresa a cargo del proyecto. Tras ello, el sector privado y los gremios vinculados al sector, mostraron su preocupación por la baja competitividad aérea en la que podría caer Lima si no se toman las medidas adecuadas. ¿A qué se debe?

La Comunidad Andina (CAN) realizó el II Foro "Desafíos del transporte aéreo en la región", en el que se advirtió sobre una baja en la competitividad aérea debido a la pronta inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un posible incremento de las tarifas en los próximos años y la presencia de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de pasajeros en transferencia.

Nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez debe ser postergado

RPP pudo conversar con Antonio Olórtegui, Gerente Senior de Asuntos Corporativos Perú y Ecuador de LATAM Airlines, mencionó que las condiciones deben ser las adecuadas para inaugurar el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez porque se desconoce si hasta el 18 de diciembre, todo el funcionamiento será óptimo para los usuarios.

"Diciembre es una época terrible por la gran cantidad de vuelos. Lo ideal es poder recibirlo después de este pico, que justamente viene la época navideña y hay un año nuevo, porque ante cualquier eventualidad, debemos tener los planes de respuesta de emergencia correspondientes".

José Raúl Vargas, Gerente General en SKY Perú, dijo para RPP que entidades estatales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Migraciones han manifestado que no llegarán hasta la fecha acordada. Además, hizo hincapié en el uso de las dos pistas.

"Creo que es impresentable que, teniendo una segunda pista, no la estemos usando y es más doloroso aún que cuando se inaugure el nuevo terminal, empezamos a operar en la pista nueva y la actual entre mantenimiento. Esta pista nueva tiene menos capacidad que la actual. Vamos a inaugurar un terminal extraordinario y vamos a reducir 20% de la operación del Jorge Chávez en un contexto en el cual tenemos que crecer. Es muy frustrante y no hay la comunicación necesaria como para coordinarlo, pensando en el país, no en intereses particulares", sostuvo.

Como se recuerda, en la pista 1 aterrizan 35 vuelos por hora y en la pista 2, aterrizan 29 vuelos por el mismo rango de tiempo; sin embargo, ahora solo aterrizarán 24.

Por su parte, Peter Cerdá, Vicepresidente Regional IATA Américas, coincidió y expuso que faltó mucha transparencia y trabajo en conjunto porque no se ha desarrollado una mesa de trabajo para esta implementación.

"Es importante que Corpac y LAP trabajen conjuntamente para maximizar la eficiencia. Está pasando que hay una guerra entre LAP y Corpac, echándose la culpa entre ambos. Ahí pongo la responsabilidad al MTC para que tenga que traer a las dos partes y trabajar conjuntamente. Desde el sector estamos listos para ayudar en demostrar mejores prácticas", dijo para RPP.

Usuarios pagarán un incremento en las tarifas

Otro tema que se ha cuestionado con anterioridad es el aumento de precios en los pasajes aéreos con el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. Sobre el tema, José Raúl Vargas dio a conocer que hay tarifas de bienes esenciales como oficinas, counters, entre otras, que "se están incrementando, hasta triplicando. Incluso se está hablando de que se está multiplicando por 7 el costo de operación".

"Estos $ 2,000 millones que se están invirtiendo, todos lo aplaudimos, pero eso, a partir del año 2027, lo vamos a pagar todos los peruanos mediante las tasas. Entonces, ¿cuál es el beneficio, si las tarifas se van a incrementar? Estamos yendo en sentido contrario hacia el cual tenemos que ir, al cual están yendo otros países que quieren incentivar que lleguen más turistas", agregó.

En este marco, el Embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, señaló que "si hay una mayor cantidad de vuelos y una mayor facilidad para los pasajeros, espero que este incremento implique mayores ganancias y sea trasladado a los precios, de manera que se reduzcan los precios para los usuarios y podamos acceder al transporte aéreo".

El profesional resaltó que, en promedio, 0.65 personas en Perú viaja en avión al año y esta cifra debe incrementarse; para ello, se debe generar una mejor infraestructura, proponer precios competitivos y mayores frecuencias entre varias ciudades.

La TUUA nos quitaría preferencia internacional

Se anunció que la TUUA ingresaría al nuevo terminal para los pasajeros que estén de tránsito por el Perú; ello debido a una negociación con el concesionario para realizar esta recaudación a los pasajeros de paso.

"Estamos expectantes de cuánto será la tasa que se le va a recargar al usuario, los aeropuertos estamos invocando que sea lo menor posible porque le quita competitividad al país", señala Antonio Olórtegui.

"Nosotros competimos con hubs internacionales como Colombia y Bogotá. Es Lima, Bogotá y Panamá los que compiten en toda la región para conectar más vuelos, pero si a Lima le cargan una taza de transferencia o de conectividad, lo vuelve menos competitivo porque el pasajero va a preferir ir donde le cobren menos tasas. Sabemos que lo va a determinar el Ositran, pero esperamos que sea lo más parecido al 0%, para que no se perjudique Lima como hub", añade.

El gerente general de SKY Perú mencionó que "la TUUA doméstica son $ 12 y el impuesto internacional es un poco más de $ 30, por lo que la Comunidad Andina tiene la iniciativa de volar dentro de la región pagando $ 12, como si fuera una operación doméstica".

Ello tendría un impacto fuerte en el sector, por lo que José Raúl Vargas propone que se elabore un plan piloto y se pruebe en alguna ruta. Con ello, el Gobierno no se va a perjudicar, por el contrario, ayudaría en la caja fiscal y generaría un efecto multiplicador en la economía.

Datos

En el 2023, el transporte aéreo movilizó 35 millones de pasajeros; además, se realizaron 237,000 vuelos internacionales y 1.3 millones de toneladas de carga fueron transportadas.

Desde el mes de enero a julio del 2024, ya se han movilizado 19 millones de pasajeros, se realizaron 127,000 vuelos internacionales y se transportaron 711,000 toneladas de carga.

Frente a estas cifras, con el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, se espera que el Gobierno aplique las estrategias necesarias para que Lima continúe siendo el hub del pacífico y mantenga su competitividad frente Bogotá y Panamá.