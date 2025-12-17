Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

ONPE: cerca de 10 mil peruanos se registraron para aplicar al piloto de voto digital en las Elecciones Generales 2026

ONPE: cerca de 10 mil peruanos se registraron para aplicar al piloto de voto digital en las Elecciones Generales 2026
ONPE: cerca de 10 mil peruanos se registraron para aplicar al piloto de voto digital en las Elecciones Generales 2026 | Fuente: ONPE
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La ONPE indicó que el 43 % de los inscritos para participar del piloto no votó en los dos últimos procesos electorales del 2021 y 2022.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este miércoles, en conferencia de prensa, que 9 983 peruanos se han registrado voluntariamente para participar del proyecto piloto de votación digital que se aplicará en las Elecciones Generales de 2026.

Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, detalló que el padrón de voluntarios incluye a ciudadanos priorizados como miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personal asistencial de salud, internos del INPE, peruanos en el exterior y quienes presentan alguna discapacidad.

Según explicó Hartill, el 67.54 % de los registrados pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, señaló que 1 447 de los inscritos viven en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, aunque también hay presencia en España, Canadá e Italia. Asimismo, indicó que las regiones con mayor número de participantes en el país son Lima (58%), Arequipa, Lambayeque y Piura.

El funcionario indicó además que, como dato revelante, el 43 % de los inscritos para participar del piloto no votó en los dos últimos procesos electorales del 2021 y 2022.

La ONPE también detalló la composición demográfica del padrón. El 69% de los registrados son hombres y el 31% mujeres. En cuanto a la edad, el grupo más numeroso corresponde a ciudadanos entre 30 y 39 años (35%), seguido de menores de 30 años (30%). Solo el 2.29% de los inscritos tiene 60 años o más.

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
ONPE El Poder en tus Manos Elecciones Generales 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA