ONPE: cerca de 10 mil peruanos se registraron para aplicar al piloto de voto digital en las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este miércoles, en conferencia de prensa, que 9 983 peruanos se han registrado voluntariamente para participar del proyecto piloto de votación digital que se aplicará en las Elecciones Generales de 2026.

Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, detalló que el padrón de voluntarios incluye a ciudadanos priorizados como miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personal asistencial de salud, internos del INPE, peruanos en el exterior y quienes presentan alguna discapacidad.

Según explicó Hartill, el 67.54 % de los registrados pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, señaló que 1 447 de los inscritos viven en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, aunque también hay presencia en España, Canadá e Italia. Asimismo, indicó que las regiones con mayor número de participantes en el país son Lima (58%), Arequipa, Lambayeque y Piura.

El funcionario indicó además que, como dato revelante, el 43 % de los inscritos para participar del piloto no votó en los dos últimos procesos electorales del 2021 y 2022.

La ONPE también detalló la composición demográfica del padrón. El 69% de los registrados son hombres y el 31% mujeres. En cuanto a la edad, el grupo más numeroso corresponde a ciudadanos entre 30 y 39 años (35%), seguido de menores de 30 años (30%). Solo el 2.29% de los inscritos tiene 60 años o más.