Elecciones 2026: JNE publicó la lista oficial de los candidatos presidenciales

Conoce a los 36 candidatos a la Presidencia de las Elecciones 2026. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos que definió a los candidatos a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Estas elecciones se realizaron en dos jornadas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, bajo modalidades de elección directa, mediante el voto de los afiliados, y elección indirecta (a través de delegados), respectivamente.

Según los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos presidenciales de cada partido político son los siguientes:

-En la Alianza Fuerza y Libertad, ganó la lista única encabezada por la candidata a la presidencia y exministra Fiorella Molinelli.

-En el Partido Fe en el Perú, se ratificó la postulación presidencial del exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra.

-En el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller fue elegido candidato tras obtener los votos necesarios.

-En el Partido Sí Creo, resultó electa la fórmula presidencial liderada por el periodista Carlos Espá.

-En Un Camino Diferente, se confirmó la postulación de Rosario Fernández, hermana del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández.

-En la Alianza Unidad Nacional, el congresista Roberto Chiabra será quien lidere la fórmula presidencial.

-En el partido Primero la Gente, la abogada Marisol Pérez Tello será la candidata a la presidencia.

-En Alianza para el Progreso, se ratificó la candidatura a la presidencia del exgobernador de La Libertad César Acuña.

-En el Partido Cívico Obras, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont será quien postule a la presidencia.

-En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra será quien lidere la plancha presidencial.

-En el Partido Morado, Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca, resultó electo como candidato presidencial.

-En el Partido Demócrata Verde, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Alex Gonzales será quien postule a la Presidencia.

-En Fuerza Popular, se confirmó la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

-En Avanza País, será el congresista José Williams quien postule como candidato a Palacio de Gobierno.

-En el Partido del Buen Gobierno, la propuesta estará liderada por el exministro Jorge Nieto.

-En el Partido Demócrata Unido Perú, Charlie Carrasco encabezará la propuesta presidencial.

-En el Partido Democrático Federal, la fórmula estará liderada por Armando Massé.

-En Cooperación Popular, fue elegido candidato presidencial el excongresista Yonhy Lescano.

-En Integridad Democrática, Wolfgang Grozo será el candidato a Palacio de Gobierno.

-En el Partido Perú Moderno, la apuesta está encabezada por el exsecretario general presidencial Carlos Jaico.

-En Ahora Nación, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López Chau será el candidato.

-En la Alianza Venceremos, el abogado Ronald Atencio resultó electo como candidato presidencial.

-En el Partido Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez será quien lidere la propuesta a Palacio de Gobierno.

-En el Partido Libertad Popular, el exministro Rafael Belaunde será el candidato a la Presidencia.

-En el Partido Somos Perú, la apuesta estará liderada por el exalcalde de La Victoria George Forsyth.

-En el Partido Frente de la Esperanza 2021, se ratificó la candidatura del exministro de Justicia Fernando Olivera.

-En partido País para Todos, el humorista Carlos Álvarez será quien postule a la presidencia.

-En Perú Libre, se confirmó la postulación a la Presidencia del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.

-En Perú Acción, la fórmula estará liderada por Francisco Diez Canseco.

-En el partido Perú Primero, la apuesta la encabeza Mario Vizcarra.

-En el Partido Regionalista de Integración Nacional, Walter Chirinos resultó elegido como candidato a Palacio.

-En Podemos Perú, se confirmó la postulación a la Presidencia del congresista José Luna Gálvez.

-En Progresemos, la fórmula estará encabezada por Paul Jaimes.

-En Renovación Popular, se ratificó la candidatura a la Presidencia del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

-En el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama resultó elegido candidato a la Presidencia.

-En el Partido Salvemos al Perú, Antonio Ortiz será el candidato presidencial (su candidatura se definió con una moneda).

