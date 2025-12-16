Elecciones 2026: JNE publicó la lista oficial de los candidatos presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos, proceso que definió a los candidatos a la Presidencia de la República.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos que definió a los candidatos a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
Estas elecciones se realizaron en dos jornadas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, bajo modalidades de elección directa, mediante el voto de los afiliados, y elección indirecta (a través de delegados), respectivamente.
Según los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos presidenciales de cada partido político son los siguientes:
-En la Alianza Fuerza y Libertad, ganó la lista única encabezada por la candidata a la presidencia y exministra Fiorella Molinelli.
-En el Partido Fe en el Perú, se ratificó la postulación presidencial del exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra.
-En el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller fue elegido candidato tras obtener los votos necesarios.
-En el Partido Sí Creo, resultó electa la fórmula presidencial liderada por el periodista Carlos Espá.
-En Un Camino Diferente, se confirmó la postulación de Rosario Fernández, hermana del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández.
-En la Alianza Unidad Nacional, el congresista Roberto Chiabra será quien lidere la fórmula presidencial.
-En el partido Primero la Gente, la abogada Marisol Pérez Tello será la candidata a la presidencia.
-En Alianza para el Progreso, se ratificó la candidatura a la presidencia del exgobernador de La Libertad César Acuña.
-En el Partido Cívico Obras, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont será quien postule a la presidencia.
-En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra será quien lidere la plancha presidencial.
-En el Partido Morado, Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca, resultó electo como candidato presidencial.
-En el Partido Demócrata Verde, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Alex Gonzales será quien postule a la Presidencia.
-En Fuerza Popular, se confirmó la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.
-En Avanza País, será el congresista José Williams quien postule como candidato a Palacio de Gobierno.
-En el Partido del Buen Gobierno, la propuesta estará liderada por el exministro Jorge Nieto.
-En el Partido Demócrata Unido Perú, Charlie Carrasco encabezará la propuesta presidencial.
-En el Partido Democrático Federal, la fórmula estará liderada por Armando Massé.
-En Cooperación Popular, fue elegido candidato presidencial el excongresista Yonhy Lescano.
-En Integridad Democrática, Wolfgang Grozo será el candidato a Palacio de Gobierno.
-En el Partido Perú Moderno, la apuesta está encabezada por el exsecretario general presidencial Carlos Jaico.
-En Ahora Nación, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López Chau será el candidato.
-En la Alianza Venceremos, el abogado Ronald Atencio resultó electo como candidato presidencial.
-En el Partido Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez será quien lidere la propuesta a Palacio de Gobierno.
-En el Partido Libertad Popular, el exministro Rafael Belaunde será el candidato a la Presidencia.
-En el Partido Somos Perú, la apuesta estará liderada por el exalcalde de La Victoria George Forsyth.
-En el Partido Frente de la Esperanza 2021, se ratificó la candidatura del exministro de Justicia Fernando Olivera.
-En partido País para Todos, el humorista Carlos Álvarez será quien postule a la presidencia.
-En Perú Libre, se confirmó la postulación a la Presidencia del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.
-En Perú Acción, la fórmula estará liderada por Francisco Diez Canseco.
-En el partido Perú Primero, la apuesta la encabeza Mario Vizcarra.
-En el Partido Regionalista de Integración Nacional, Walter Chirinos resultó elegido como candidato a Palacio.
-En Podemos Perú, se confirmó la postulación a la Presidencia del congresista José Luna Gálvez.
-En Progresemos, la fórmula estará encabezada por Paul Jaimes.
-En Renovación Popular, se ratificó la candidatura a la Presidencia del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.
-En el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama resultó elegido candidato a la Presidencia.
-En el Partido Salvemos al Perú, Antonio Ortiz será el candidato presidencial (su candidatura se definió con una moneda).