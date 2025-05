Pachacámac: alcalde de Lima pidió ampliación de la ruta del Corredor Rojo para que buses lleguen a Manchay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que solicitará a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la extensión de la ruta del Corredor Rojo, con el objetivo de que los buses lleguen hasta Manchay, una zona ubicada entre los distritos de Pachacámac y Cieneguilla.

“Si no hace caso vamos hasta la puerta de la ATU, aquí el que no llora, no mama. Es que no le cuesta nada a la ATU hacer que el corredor pase por acá”, sostuvo el burgomaestre.

“Ya no hay ninguna excusa, ninguna excusa para que se le dé calidad de vida a la gente”, agregó.

López Aliaga realizó este pedido tras inaugurar más de dos kilómetros de pavimentación de la nueva avenida Mario Vargas Llosa, vía que une a los distritos antes mencionados.

Esta obra, que ha contado con una inversión de más de 10 millones de soles, incluye también veredas de concreto, sardineles, rampas y más de 9 000 metros cuadrados de áreas verdes, además del sembrado de 355 árboles.

Presentó Plan de Seguridad Ciudadana

Por otro lado, la autoridad municipal presentó el jueves un Plan Inmediato de Seguridad Ciudadana, compuesto por nueve medidas concretas, con el objetivo de enfrentar el aumento de la delincuencia y frenar el avance del crimen organizado en el país.

A través de sus redes sociales, Rafael López Aliaga indicó que su pedido lo hace en calidad de ciudadano peruano y exigió al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ejecutar su propuesta con cargo al nuevo Crédito Suplementario, de cual señaló, “deberá ser exclusivo para la seguridad ciudadana”.

Como primer punto, indicó que los delincuentes de alta peligrosidad deben ser enviados a las cárceles del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Asimismo, afirmó que debe realizarse una “reforma total” del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que el orden interno debe estar “bajo el control del Ejército del Perú”, entre otras propuestas.

Cómo ciudadano de la República del Perú le exijo al señor Premier la inmediata implementación de los nueve puntos de este plan, con cargo al nuevo Crédito Suplementario, que deberá ser exclusivo para Seguridad Ciudadana Nacional. pic.twitter.com/9pp4sevra3 — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) May 29, 2025