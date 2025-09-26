Transportistas realizaron caravana en SJL ante ola de extorsiones: "La visión era llegar al Congreso, pero la PNP lo impidió"

La caravana de 40 buses buscaba llegar al Parlamento para exigir acciones frente a la ola de extorsiones, pero fue detenida por la Policía a la altura del óvalo de Zárate.

Unos 40 buses de transporte público realizaron la tarde de este viernes una caravana por diversas avenidas del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) como medida de protesta ante la ola de extorsiones que enfrentan.

El recorrido inició en la zona de Jicamarca y participaron dos empresas de transportes: Las Flores, conocida como la línea 57, y Huáscar.

En la recta final, los buses recorrieron la avenida Próceres de la Independencia y tenían la intención de llegar al Congreso; sin embargo, fueron impedidos de continuar con su recorrido por la Policía Nacional a la altura del óvalo de Zárate.

“La visión era llegar al Congreso y sentar una mesa de diálogo. Como ustedes ven, no hay ni un día en que no sale en las noticias, no solamente los conductores, hay usuarios, hay familias que puede [correr peligro]. Un proyectil le puede caer a cualquiera. Hasta a la misma Policía, como ustedes ven en las noticias. [¿Por qué no va a ser posible llegar hasta el congreso?] La Policía nos está impidiendo, nos ha dicho que no, hasta aquí nomas el recorrido. Nos están regresando”, indicó.

Impedidos de continuar con la caravana por los efectivos de la PNP, los buses tuvieron que darse la vuelta y retirarse de la vía.

Los transportistas no han descartado sumarse a un paro en los próximos días.

Conductor de la línea 57 fue baleado esta semana

La noche del último miércoles, un conductor de la empresa Las Flores S.A., conocida como la línea 57, fue atacado a balazos en plena ruta y cuando su unidad se encontraba llena de pasajeros en SJL.

El brutal ataque se produjo cuando el vehículo de transporte público transitaba por la avenida Las Flores. En uno de los paraderos de la vía subió un sujeto, quien se hizo pasar por un pasajero, y disparó directamente contra el chofer, según relataron los testigos.

La bala impactó a la altura del abdomen del conductor, quien fue identificado como Demetrio Gregorio Osorio Villegas.

Tras disparar contra la víctima, el agresor descendió de la unidad, subió a un mototaxi y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los pasajeros relataron que fueron ellos quienes auxiliaron a Osorio Villegas y lo trasladaron en un taxi a una clínica local para recibir atención médica.