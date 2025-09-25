La caída de 'El Monstruo': supuestas ayudas, su posible encierro en la Base Naval y las claves sobre su captura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Moreno Hernández (33), delincuente conocido como ‘El Monstruo’, fue capturado este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay) después haber estado más de tres años prófugo de la justicia peruana.

La detención fue llevada a cabo por agentes de un grupo especial de la Policía Nacional del Paraguay, después de un trabajo coordinado en colaboración con las autoridades peruanas, que duró más de tres meses.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ estaba en la lista de los criminales más peligrosos y se ofrecía un millón de soles por información que facilitara su captura.

‘El Monstruo’ era requerido para afrontar una condena de 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.

El ministro Malaver destacó la labor de la @PoliciaPeru en la captura de El Monstruo, la cual reafirma el compromiso del Gobierno contra el crimen.



🎙️ "Así es como siempre acaban estos delincuentes. Respondemos con hechos. Ahora responderá por todos los delitos que ha cometido". pic.twitter.com/2Uqb6n5MN3 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 25, 2025

El modus operandi de ‘El Monstruo’

De acuerdo con las investigaciones, Moreno Hernández operaba seleccionando a empresarios y comerciantes, a quienes, posteriormente, secuestraba para exigir rescates millonarios. Las víctimas no solo eran adultos, dado que también se le acusa de estar implicado en el secuestro de una escolar en Comas, en 2023.

Según el ministro del Interior, Carlos Malaver, la clave para dar con su paradero fue seguir el rastro del dinero acumulado en las actividades delictivas la red criminal.

Durante su paso por la clandestinidad, el criminal se movió entre varios países del continente, como Brasil y Bolivia, y se ocultó gracias a las conexiones que mantenía y a los constantes cambios de aspecto. Y es que durante su captura lucía con cabello largo, bigote ralo y facciones distintas a las que aparecían en sus fichas de búsqueda.

¿Expulsión o extradición?

Ahora, con la captura de ‘El Monstruo’ surge la siguiente interrogante: ¿Cuándo llegará al Perú?

Son dos las opciones que tiene el Estado peruano. Primero, la solicitud de extradición ante los tribunales paraguayos, que deberán determinar si ‘El Monstruo’ cometió actos delictivos durante su estadía en el país.

En segundo lugar, se encuentra la figura de la expulsión, ya que ‘El Monstruo’ llegó a Paraguay con documentos falsos, por lo que las autoridades locales podrían expulsarlo por tener una condición migratoria irregular, según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

En tanto, el Ministerio del Interior alegó que agiliza las gestiones en Paraguay para lograr el traslado del delincuente al Perú.

#PNPInforma 🚨| Hemos recibido a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la #Dirincri y, en breve, será puesto a disposición de las autoridades nacionales. 👮‍♂️🇵🇪



📢 Seguiremos informando. pic.twitter.com/TvFNcfgM1b — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

¿‘El Monstruo’ contó con apoyo de malos efectivos de la PNP?

El propio Santiváñez, quien fue ministro del Interior, dijo que la captura de ‘El Monstruo’ se retrasó por la presunta filtración de información de parte de “malos elementos” de la Policía Nacional que alertaban sobre los operativos.

Explicó que, en febrero de 2024, se conformó un grupo especial contra el crimen organizado después de que un colaborador eficaz identificó hasta a tres agentes policiales que habrían colaborado con el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“En febrero del año pasado, la conformación del equipo especial fue porque se tenía la manifestación del colaborador que refería de la existencia de dos o tres efectivos que brindaban información. Sí, se tiene información, pero no puedo dar más información”, apuntó.

Mientras tanto, Erick Moreno dijo a los medios locales que está en Paraguay desde hace dos años, tras huir de sus “enemigos” en el Perú.

Asimismo, dijo que recibía información de algunos efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, le respondió a una periodista que le hizo la consulta.

‘El Monstruo’ bajo la custodia de la PNP

Actualmente, Moreno Hernández se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional, específicamente de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

La PNP informó que será puesto a disposición de las autoridades nacionales con la finalidad de evaluar si se aplicará la extradición o la expulsión de Paraguay.

Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trabaja en la elaboración de un informe técnico que sustente el posible internamiento de ‘El Monstruo’ en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), "debido a su alta peligrosidad".