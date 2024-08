Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Padres denuncian que su menor hijo fue a una consulta dental y terminó con una aguja en el cerebro

Un niño de tan solo seis años acudió al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud, en Villa María del Triunfo (VMT), para una curación de muela y acabó con una aguja en el cerebro, según denuncian sus familiares.

El niño y su padre acudieron al área de odontopediatría del nosocomio el pasado jueves 1 de agosto.

Y es que el niño tenía programada una curación dental a las 07:30 p.m. de ese día. La tía del niño le contó a RPP que la doctora dijo que anestesiaría al menor para realizar el procedimiento dental.

“Cuando le están curando, la doctora dijo ‘vamos a hacer tres intentos; sino lo vamos a dormir para curar, porque como es un niño se mueve’”, declaró.

La familiar detalló que una de las agujas se rompió durante la aplicación de la anestesia, debido a que el niño se movía.

“Lo intervienen y la enfermera ve que la aguja no ha salido. Se ha desperado la doctora y la enfermera dice: ‘Ya, basta, ya no doctora no se puede’. En eso la doctora sale desesperada y va a buscar a un cirujano”, complementó.

También narró que su sobrino fue sometido a una ecografía y, después, fue devuelto a su casa. “No lo intervinieron, recién al día siguiente”, añadió.

El niño será intervenido en el Hospital Rebagliati

Actualmente, el pequeño se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en Jesús María, a la espera de una operación de seis horas que, según detallan sus familiares, es de alto riesgo.

“Los médicos nos han indicado que lo van a intervenir. Sí, es una operación de riesgo. Le van a abrir la mitad de la frente para que lo puedan operar”, detalló.

La tía y el resto de sus familiares protestaron en los exteriores del nosocomio con pancartas que exigen justicia y celeridad en las investigaciones del caso del niño.