Pamela López instaló botón de pánico en su celular por decisión judicial tras denunciar a Christian Cueva

Pamela López instala botón de pánico en su celular tras denunciar a Christian Cueva por agresión | Fuente: Corte Superior de Justicia

Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, instaló este miércoles el botón de pánico en su celular tras la denuncia que interpuso contra el exjugador de Cienciano por agresión. Ella acudió hasta la Dirincri para este proceso que tiene como finalidad la comunicación inmediata de la víctima frente al acercamiento del denunciado.

La Corte Superior de Justicia de Lima informó que lo realizado con la joven forma parte de las medidas de protección otorgadas por el 8° Juzgado de Familia contra su aún esposo por violencia física y psicológica.

"Me siento más protegida, segura, respaldada por la Policía y estoy satisfecha. Me explicaron hoy cómo funciona el botón de riesgo y sé que la PNP es efectiva como rápida. A todas las mujeres que son violentadas les diría que no tengan miedo, denuncien y no se callen", manifestó Pamela López en un video que proporcionó el Poder Judicial.

Christian Cueva está prohibido de “cualquier tipo de acto que implique violencia familiar” y su acercamiento “bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad”.



Corte de Lima otorgó medidas de protección

El martes pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del 8º Juzgado de Familia especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, otorgó medidas de protección preventivas y de rehabilitación, a favor de Pamela López contra su esposo, el futbolista Christian Cueva por violencia física y psicológica.

En ese sentido, el juzgado prohibió a Christian Cueva cualquier tipo de acto que impliquen violencia familiar y acercamiento a Pamela López, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad. Además, la víctima tendrá patrullaje policial constante en su vivienda.

También se dispuso la instalación del aplicativo Botón de Pánico en el celular de Pamela López. Asimismo, se dispuso terapia psicológica para Christian Cueva, Pamela López y sus tres menores hijos.

Por su parte, se ordenó patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.

¿Qué es el Botón de Pánico?

El aplicativo tiene por finalidad la comunicación en tiempo real entre la víctima, el serenazgo y la Policía, a fin de brindarle apoyo inmediato ante alguna situación de riesgo con el agresor. Hasta la fecha, la Corte de Lima apoyó a más de 545 víctimas de violencia que activaron el "Botón de Pánico".

"El Botón de Pánico es una aplicación que uno la puede descargar y solamente le dan la opción a las personas que son víctimas de violencia y que ya tienen una medida de protección aprobada, como en el caso de la señora Pamela López. Si tú ves que a tu alrededor de repente está tu agresor, entonces puedas activar el Botón de Pánico, que está interrelacionado con la comisaría de tu sector, e inmediatamente te mandan un patrullero para que haga patrullaje en la zona y vea que todo está en orden", dijo la abogada especializada en Derecho de familia, Lorena Fernández explicó en Encendidos.

Cabe resaltar que, de enero a julio de este año, la Corte de Lima emitió 4 261 medidas de protección otorgadas a mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia. Asimismo, durante este periodo, 66 órganos jurisdiccionales de la Corte de Lima emitieron un total de 476 sentencias por el delito de violencia familiar.