Este domingo, el Ministerio Público dijo que evalúa abrir una nueva investigación sobre el caso Paolo Guerrero, tras las revelaciones de trabajadores y extrabajadores del hotel.

Luego de que trabajadores y extrabajadores del Swissôtel Lima revelaran que hubo una “contaminación cruzada” en el hotel, el delantero de la Selección Nacional, Paolo Guerrero, acusó a este de haber mentido y amenazado a sus trabajadores para que repitan una versión.



“Ellos no me quisieron ayudar, me cerraron la puerta. Todos los mozos vinieron con el mismo speech dijeron que tenemos los protocolos bien claros que acá no se vende mate de coca. (…) Les han dicho a los mozos que lean algo, que lo estudien y lo repitan”, dijo Paolo Guerrero a Cuarto Poder.

El futbolista dijo que se siente “muy consternado y sin palabras de lo que ha sucedido”. Dijo que siempre habló con la verdad y ahora sabe que ganó. Paolo Guerrero comentó que tenía dos hipótesis donde se contaminó de benzoilecgonina, elemento propio de la coca.



“Hubo un momento en el almuerzo con todo estaba todo el equipo y un segundo cuando yo recibí a mis familiares. Yo asumí que fue en el segundo té, cuando yo recibí a mis familiares”, comentó. “Pero, según uno de los mozos fue en el primer té que recibí”.