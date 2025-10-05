Paro de Transporte: Ministerio de Educación anuncia que clases escolares en Lima y Callao serán virtuales este lunes

El Minedu señaló que se toma medida ante el anunciado paro de transportes durante 24 horas que se dará mañana lunes 6 de octubre.

El Ministerio de Educación anunció las clases escolares de este lunes en los colegios públicos de Lima Metropolitana y el Callao serán virtuales. Esto por el paro de transportistas que se dará en la capital.

"La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), comprometida con el bienestar de la comunidad educativa, ha

dispuesto que, ante la situación de movilidad del día de mañana, 6 de octubre, las clases en las instituciones educativas se desarrollarán en la modalidad remota", se lee en el comunicado.

El Ministerio de Educación añadió que se monitoreará "de forma permanente" la situación que se desarrolle durante el día a fin de que garantizar la protección de los estudiantes, docentes y personal administrativo en las diferentes escuelas de la capital.

Por su parte, el Gobierno Regional del Callao anunció también que las clases en los colegios públicos y privados en el primer puerto serán virtuales este lunes.

"Las actividades pedagógicas (clases escolares) en todas las instituciones educativas de la región Callao se desarrollarán de manera virtual, respetando los horarios establecidos y garantizando la continuidad del proceso educativo", se lee en su pronunciamiento.

Medida de protesta

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), anunció este domingo que el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas, en protesta por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.

Ojeda indicó que esta medida de protesta es por el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, transportista de la empresa Lipetsa, quien fue acribillidado por desconocidos en San Juan de Miraflores.

"Es un apagado de motores, no será una marcha, sin ningún tipo de acto de violencia. Como empresa de transporte urbano, así como los conductores de los mismos, invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de piquetes, sin ningún tipo de marcha, simplemente no vamos a salir. Lamentablemente, esto fue lo que quedamos, acá no hay nada de críticas, consideramos que todos somos culpables y que esto no puede seguir dándose más en nuestro país", remarcó.