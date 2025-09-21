Últimas Noticias
Camisas, galletas, snacks y vaporizador de prendas: reportaje cuestiona compras con fondos públicos en el Minedu

Morgan Quero Gaime, en un evento público.
Morgan Quero Gaime, en un evento público. | Fuente: Ministerio de Educación
Redacción RPP

Redacción RPP

·

El Ministerio de Educación negó el uso personal de fondos públicos por parte del ministro Morgan Quero Gaime.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una investigación periodística dio cuenta de las adquisiciones “insólitas” con fondos públicos del despacho del Ministerio de Educación (Minedu), que lidera Morgan Quero Gaime.   

Según el programa Cuarto Poder, durante su gestión se han efectuado adquisiciones que van desde camisas y polos hasta galletas y snacks, todo con dinero del erario nacional.

Quero Gaime asumió el cargo el 1 de abril de 2024 en reemplazo de Miriam Ponce Vértiz y, desde los primeros días, comenzaron los polémicos gastos. El 9 de abril, por ejemplo, se usaron fondos de la caja chica del Minedu para comprar dos camisas y cuatro polos.

Menos de diez días después, el 18 de abril, se adquirieron dos camisas adicionales. Las compras de vestimentas continuaron: el 10 de diciembre dos blusas y cuatro camisas por la suma de 598 soles y el 13 de ese mismo mes otras tres blusas por 299 soles.  

De acuerdo con el reportaje, las compras de camisas continuaron en enero (S/239) y abril (S/288) de este año. En estos casos, se justificó que las prendas eran para actividades oficiales del titular del sector, detalló el dominical. 

Ahora bien, el patrón de gastos no se limitó a ropa, ya que se adquirió un vaporizador de prendas por 199 soles, toallas, y se realizaron pagos reiterativos por servicios de lavandería, incluyendo el lavado del fajín ministerial. 

“Los más altos funcionarios del país tienen muchos deberes y derechos. Pero, de manera específica, la compra de camisas o servicios de lavandería no encajan dentro del concepto de caja chica”, opinó Cecilia Ruiz Morales, especialista en derecho administrativo público.

Otro rubro llamativo ha sido el de alimentos. A decir de la investigación periodística, entre abril del año pasado y septiembre de 2025 se compraron más de 3 000 paquetes de galletas para el Minedu. El 12 de abril se destinaron 185 soles para adquirir galletas de diversas marcas y sabores —Morochas, Club Social, galletas Margaritas y Coronitas, sodas Field y Victoria, etc.—; el 16 y el 25 del mismo mes se repitieron compras por 117 y 108 soles, respectivamente.

El dominical indicó, además, que se compraron café, azúcar, frutos secos, snacks, gaseosas, agua, pimienta negra, flor de jamaica y botellas de aceite de oliva. Solo por estos artículos, el Ministerio de Educación ha desembolsado más de 8 300 soles.

Como si fuera poco, el Ministerio de Educación adquirió papel higiénico, paños y toallas húmedas. Para la experta Cecilia Ruiz, los órganos de control tendrían que entrar a auditar cómo y por qué se están utilizando estos recursos públicos.  

¿Qué dijo el Ministerio de Educación?

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Educación negó el uso personal de fondos públicos por parte del ministro Quero Gaime. “En el Despacho existen camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección. Esta indumentaria, de uso institucional, está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados”, justificó.  

Respecto a los alimentos, la cartera señaló que se trata de “compras mínimas” destinadas “solo a la atención protocolar del Despacho Ministerial”. “Estas se emplean en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil”, añadió.

Tags
Minedu Ministerio de Educación Morgan Quero

