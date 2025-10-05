Hace 5 minutos

Malaver confirmó que, en la cita del sábado, los transportistas advirtieron que ante un nuevo asesinato de conductores, iban a proceder a realizar un paro de motores como señal de protesta.

No obstante, el ministro dijo "no necesariamente, a veces, el quitarle la vida a una persona es como consecuencia, o como motivación o móvil, el tema de carácter extorsivo".