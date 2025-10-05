A través de un comunicado, la empresa 'El Rápido' también anunció que acatará el paro convocado para este lunes.
¿Cuáles son las empresas de transporte público que acatarían la medida?
Ojeda resaltó que la CIT es "un gremio que abarca gremios de transporte", por lo que se prevé que la paralización de este lunes 6 de octubre sería acatada por las empresas que lo conforman. Estas son:
- La 50.
- Santa Catalina.
- Evipusa.
- Edilberto Ramos.
- Consorcio Villa.
- La Zeta.
- Etuchisa-Los Chinos.
- El Cóndor SAC.
- Urbanito.
- Nueva América.
- Translicsa.
Malaver confirmó que, en la cita del sábado, los transportistas advirtieron que ante un nuevo asesinato de conductores, iban a proceder a realizar un paro de motores como señal de protesta.
No obstante, el ministro dijo "no necesariamente, a veces, el quitarle la vida a una persona es como consecuencia, o como motivación o móvil, el tema de carácter extorsivo".
El titular del Interior añadió que los dirigentes del sector de transportes "no pueden así, tan alegremente o tan rápidamente, decir que simplemente, ante el fallecimiento de alguien, pueda ser el paro de motores".
El ministro del Interior, Carlos Malaver, rechazó este domingo la convocatoria a un nuevo paro de transporte urbano en Lima y Callao, al afirmar que no se ha confirmado que el reciente asesinato de un conductor responda a un caso de extorsión.
Malaver dijo estar "sorprendido" por la convocatoria pues en la víspera mantuvo una reunión con 16 dirigentes de las empresas de transporte urbano, entre los encontraba el director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, quien anunció este domingo la convocatoria al paro.
Ojeda señaló que la protesta será "un apagado de motores, no será una marcha, sin ningún tipo de acto de violencia, (...), simplemente no vamos a salir" a trabajar.
"Las empresas de [cono norte, sur y este de Lima, del transporte de Lima y Callao], en señal de solidaridad por el lamentable hecho, comunican que efectuarán una paralización de sus labores de transporte urbano de Lima y Callao, desde las cero horas del lunes 6 de octubre, por un plazo de 24 horas", señaló el director de la CIT.
La noche del sábado 4 de octubre, en el distrito de San Juan de Miraflores, el conductor Daniel José Cedeño Alfonso, transportista de la empresa Lipetsa, perdió la vida tras ser acribillado por desconocidos.
En declaraciones a La rotativa del aire-edición domingo de RPP, Ojeda indicó que esta medida responde a un compromiso del sector planteado a las autoridades nacionales respecto a que si había un nuevo caso de asesinato de choferes, recurrirían a esta medida de fuerza.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), anunció este domingo que mañana, 6 de octubre, el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas, en protesta por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.
