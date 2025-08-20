Últimas Noticias
MTC: "Los transportistas formales se han comprometido a no participar del paro" de este 21 de agosto

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC, aseguró que los operadores formales no acatarán la medida y que el servicio de transporte público estará garantizado.

Lima
00:00 · 01:47
Rojas enfatizó que en la reunión con el MTC en la que se comprometieron a no participar del paro estuvo el 80 % de transportistas formales.
Rojas enfatizó que en la reunión con el MTC en la que se comprometieron a no participar del paro estuvo el 80 % de transportistas formales. | Fuente: Andina

Diversos gremios de transporte público han afirmado que acatarán un paro este jueves 21 de agosto para exigirle al Ejecutivo mayor seguridad ante los constantes casos de extorsión y asesinatos que enfrenta el sector. Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que estos vayan a paralizar sus operaciones.

A un día del probable paro, Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC, indicó que, durante la reunión que mantuvo ayer Sandoval y otras autoridades del sector con diferentes gremios, en el marco de la creación del ‘Grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao’, los transportistas formales se comprometieron a no sumarse al paro.

“El día de ayer ha sido una reunión de interés porque los transportistas formales se han comprometido a no participar del paro. Eso genera una tranquilidad a los usuarios del transporte. También nos hemos comprometido como Ministerio de Transportes y Comunicaciones a desarrollar una agenda de trabajo abierta que coadyuve a las soluciones definitivas en este problema tan activo para el país”, expresó.

Asimismo, Rojas enfatizó que en la reunión con el MTC participaron aproximadamente el 80 % de transportistas formales.

“Ellos han comprometido de manera pública, también de manera individual, a través de sus gremios con comunicados, que no van a parar. Eso también garantiza el servicio, el diálogo y también una agenda de trabajo”, acotó.

Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC.
Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC. | Fuente: RPP

¿Qué dijo previamente el ministro de Transportes y Comunicaciones?

Ayer, a su salida de la reunión con diversos gremios de transportistas, el titular del MTC, César Sandoval, descartó que este 21 de agosto se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.

Sandoval señaló que mantiene una comunicación fluida con los gremios formales de transportistas, por lo que negó que la manifestación de este jueves se vaya a desarrollar.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, afirmó.

