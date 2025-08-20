MTC: "Los transportistas formales se han comprometido a no participar del paro" de este 21 de agosto

Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC, aseguró que los operadores formales no acatarán la medida y que el servicio de transporte público estará garantizado.
Diversos gremios de transporte público han afirmado que acatarán un paro este jueves 21 de agosto para exigirle al Ejecutivo mayor seguridad ante los constantes casos de extorsión y asesinatos que enfrenta el sector. Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que estos vayan a paralizar sus operaciones.
A un día del probable paro, Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC, indicó que, durante la reunión que mantuvo ayer Sandoval y otras autoridades del sector con diferentes gremios, en el marco de la creación del ‘Grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao’, los transportistas formales se comprometieron a no sumarse al paro.
“El día de ayer ha sido una reunión de interés porque los transportistas formales se han comprometido a no participar del paro. Eso genera una tranquilidad a los usuarios del transporte. También nos hemos comprometido como Ministerio de Transportes y Comunicaciones a desarrollar una agenda de trabajo abierta que coadyuve a las soluciones definitivas en este problema tan activo para el país”, expresó.
Asimismo, Rojas enfatizó que en la reunión con el MTC participaron aproximadamente el 80 % de transportistas formales.
“Ellos han comprometido de manera pública, también de manera individual, a través de sus gremios con comunicados, que no van a parar. Eso también garantiza el servicio, el diálogo y también una agenda de trabajo”, acotó.
¿Qué dijo previamente el ministro de Transportes y Comunicaciones?
Ayer, a su salida de la reunión con diversos gremios de transportistas, el titular del MTC, César Sandoval, descartó que este 21 de agosto se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.
Sandoval señaló que mantiene una comunicación fluida con los gremios formales de transportistas, por lo que negó que la manifestación de este jueves se vaya a desarrollar.
“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, afirmó.