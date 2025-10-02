Gobierno evalúa declarar "estado de emergencia el medio de transporte" ante crisis de inseguridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidente Dina Boluarte, en el marco del paro de un sector de transportistas, sostuvo que evaluarán declarar en estado de emergencia el medio de transporte para la compra e instalación de cámaras, así como mayor presencia policial para la protección de transportistas y ciudadanos.

"La compra de las cámaras, lamentablemente cuando hay que hacer todo un proceso para la adquisición de estas cámaras, se ha caído más de una vez esta convocatoria. Estamos viendo la modalidad de declarar en estado de emergencia el medio de transporte para que así de esa manera se puedan comprar de manera directa las cámaras", dijo.



Pide a transportistas deponer medida

En esa línea, solicitó a los transportistas que depóngan su medida de fuerza para "conversar de manera directa y lleguemos a cosas concretas".

"Con un paro de 24, 48 horas o más en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos", aseguró.

"Que se restablezca el servicio de transportes para que ustedes no se perjudiquen económicamente y los peruanos que hacen uso de sus medios de transporte puedan llegar también al trabajo en el horario que corresponda. Como Gobierno seguiremos de pie en esa lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado", zanjó.

Previo a este anuncio, Dina Boluarte, declaró que existe el derecho de protestar, pero instó a que estas manifestaciones se den sin violencia.

"Si salimos a protestar, que sea en esa conducta de paz, sin generar violencia y sin generar actividades que puedan dañar la propiedad privada o la pública. El derecho a la protesta no es el derecho a la violencia", puntualizó.

