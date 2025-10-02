Hace 24 minutos

Alrededor de las 5:30 a.m., el ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, dijo que el flujo de vehículos de transporte público es “normal”.

“Hubo una convocatoria de paro, pero si a mi me preguntan no hay paro. El transporte está fluyendo…”, declaró a RPP.