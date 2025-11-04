Estos son los horarios de atención de los servicios, según la ATU:
Metropolitano y corredores: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
Buses alimentadores: de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.
Línea 1 del Metro: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Línea 2 del Metro: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
AeroDirecto: en su horario habitual.
Ante el paro convocado por un sector de transportistas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) garantizó la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto.
Desde la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, nuestra reportera Claudia Huamantingo informó que ha visto circulación de cústeres de la empresa Nueva Estrella, conocida como los ‘Anconeros’, así como unidades que cubren la ruta Lima-Chosica, conocidas como los ‘Chosicanos’. En los paraderos, puede apreciarse resguardo policial.
Un equipo de RPP llegó esta madrugada a Puente Nuevo, en el límite de los distritos El Agustino y San Juan de Lurigancho, donde se aprecia poca circulación de buses. Nuestra reportera Mirian Ccahuana informó que, a las 5:00 a.m., solo circulaban buses de la empresa Etuchisa y combis informales.
A pocas horas del inicio del paro convocado por un sector de transportistas, un bus de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos, fue atacado a balazos por unos sujetos desconocidos, en la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos.
Por su parte, Julio Raurau, presidente del Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), en diálogo con RPP, anunció que su gremio también acatará el paro del próximo martes, ya que, según indicó, prácticamente todas las empresas de transporte urbano vienen siendo extorsionadas.
El dirigente explicó que la medida se plantea como un acto de “duelo” que responde a una “situación de desesperación” por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta a los transportistas.
El pasado viernes, Martín Ojeda, vocero del gremio de Transportistas Unidos (TU), en diálogo con RPP, ratificó la realización de un “apagado de motores” y una “marcha moderada” para este martes 4 de noviembre, como medida de protesta frente al incremento de la inseguridad y asesinatos de conductores en distintas zonas de Lima y Callao.
El segundo, se registró tres días después, cuando José Johnny Esqueche Ningles (47), chofer de la empresa Liventur, fue ultimado de la misma forma. Ambos crímenes ocurrieron en la avenida Néstor Gambeta, en el Callao.
Y es que, pese al estado de emergencia, dos choferes de transporte público han sido víctimas mortales de sendos atentados: el primero, ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando Walter Leoncio Sandoval Castro (53), conductor de una unidad de la empresa Ramón Castilla, fue acribillado por desconocidos a bordo de una motocicleta.
Diversas empresas de transportes convocaron para este martes, 4 de noviembre, una paralización, en protesta por los ataques delincuenciales contra el gremio, pese al estado de emergencia decretado por Gobierno.
