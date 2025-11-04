Ahora

Estos son los horarios de atención de los servicios, según la ATU:

Metropolitano y corredores: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Buses alimentadores: de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.

Línea 1 del Metro: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 2 del Metro: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

AeroDirecto: en su horario habitual.