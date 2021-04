Paro de transporte | Fuente: Andina

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza Aguirre, aseguró este miércoles que cuatro gremios del Callao están detrás del paro de transportistas con un "reclamo sin sentido".



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el dirigente señaló que su gremio no respalda la paralización del servicio de transporte porque no puede ser indiferente y generar más caos cuando se vive una crisis por la COVID-19.



"De los seis gremios que anunciaron el paro para el día de hoy, vemos que solo cuatro están a acatando el paro y son prácticamente los gremios que corresponden a la ciudad del Callao, este paro como vemos es parcial", indicó.



Piden renovaciones automáticas

Ángel Mendoza Aguirre precisó que la ACTU no se plegó al paro de transportistas porque no están de acuerdo con las demandas de los gremios que buscan la renovación automática de las renovaciones que vencen el 30 de abril.



"Exigen una estabilidad juridica por cinco años, pero lo curioso del pronunciamiento de ellos es que piden una renovación automática y sabemos que el transporte es deficitario, la calidad no es la que quisiera la ciudad y por lo tanto no se pueden entregar renovaciones automáticas", dijo.

Ángel Mendoza consideró que el paro de transportistas tiene un "reclamo sin sentido" porque la renovación automática de renovaciones no depende de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), sino del Congreso de la República con un proyecto de ley para poder ampliar las facultades del citado organismo.



"Y lo otro es porque se exige un subsidio y creemos que al respecto no es que no se ha dado un subsidio, ya se dio casi 32 millones el año pasado, y dentro de este subsidio, que han sido 50 días, básicamente las empresas formales que apuestan por un servicio de calidad hemos recibido esos subsidios a nivel de tranporte urbano convencional, también a nivel de corredores estamos recibiendo las compensaciones, y no se han agotado los mecanismos de diálogo", dijo.







NUESTROS PODCAST



"Espacio vital": Para determinar qué variantes son predominantes en un país se requiere realizar una vigilancia genómica permanente. ¿De qué se trata este proceso y por qué es tan importante? El Dr. Elmer Huerta no explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.