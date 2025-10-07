SJL: PNP liberó Malecón Checa luego de que transportistas bloquearan vías en rechazo a acuerdos alcanzados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Efectivos policiales se desplazaron rápidamente al lugar para dispersar a los transportistas | Fuente: RPP

La Policía Nacional logró liberar el acceso al distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), a la altura de Malecón Checa, luego de que varios transportistas bloquearan las vías en ambos sentidos como señal de protesta en contra de los acuerdos alcanzados en una reunión con el Ejecutivo.

Desde la madrugada, se registraron bloqueos protagonizados por vehículos de la Línea 12-Huáscar y la Línea 57, que cubren la ruta entre SJL-Callao, así como de la Línea 10, que va desde el Centro de Lima, por la avenida Brasil, hasta San Juan de Miraflores. Estas acciones interrumpieron el tránsito en varios puntos.

Los conductores expresaron su descontento con las medidas adoptadas por las autoridades, al considerarlas insuficientes para abordar la problemática de la inseguridad que se ve reflejada en los constantes casos de extorsiones que se reportan diariamente.

Efectivos policiales se desplazaron rápidamente al lugar para dispersar a los transportistas y restablecer el orden en la vía. Los agentes, vestidos con uniforme verde y negro, instaron a los conductores a retirarse, lo que se realizó sin mayores incidentes.

Normalización del tránsito en San Juan de Lurigancho

Actualmente, el tránsito ya se encuentra reabierto para vehículos particulares y de transporte público, lo que ha permitido la normalización del flujo vehicular.

Tras ello, los transportistas indicaron que planean reunirse en otro punto para continuar su protesta y hacer llegar su reclamo, pues consideran que las soluciones discutidas son demasiado genéricas y no abordan sus necesidades específicas.

Esta situación generó incomodidad entre los usuarios, quienes manifestaron su preocupación por los retrasos en su traslado hacia sus destinos habituales.

A pesar de la tensión, no se reportaron incidentes violentos en el transcurso de las operaciones de la Policía. De momento, las autoridades continúan monitoreando el área para evitar futuros bloqueos y asegurar que se respeten los acuerdos alcanzados.