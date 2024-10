Gremio de transportistas ratifica que este jueves no realizarán paro, pero advierte medidas si Mininter "no da soluciones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los transportistas no realizarán un paro este jueves 3 de octubre, pero advierten que si el Ejecutivo no les da soluciones hasta este viernes se convocará a un Paro Nacional no solo del gremio de Transportes, sino de todos los grupos sociales en general.

En conversación con el programa Nunca es Tarde, de RPP, Edgar Víctor, secretario general de Transportes Unidos, gremio que abarca a bodegueros, dueños de restaurantes, transportistas, entre otros grupos sociales, confirmó que no habrá paro este jueves.

“Eso está confirmado. No habrá paro. El tema de transportes depende de los usuarios. Ellos merecen un respeto. Esta vez, la unión de gremios que se armó está haciendo las cosas correctas. El ministro del Interior (Juan José Santivañez) nos explicó hoy que se va a trabajar y le hemos dado un plazo hasta el viernes”, manifestó Víctor.

“Si hasta ese día no vemos resultados de todos los pedidos que se hizo a todas las instancias (del Ejecutivo) y ministerios, nosotros sí vamos a actuar. Esto significaría convocar a un Paro Nacional, no solo de transportistas, sino todos los grupos sociales. Sería un paro nivel nacional porque la seguridad es para todos”, agregó.

Paro de transportistas afectó a cientos de usuarios por la falta de unidades y las amenazas de los protestantes. | Fuente: Andina

Secretario de Transportes Unidos resaltó la preocupación por la inseguridad ciudadana

En otro momento, Edgar Víctor recalcó la preocupación que tiene el gremio de transportistas por la inseguridad y los asesinatos a los transportistas registrados en las últimas semanas.

“Se hace notar la inseguridad porque transportamos a diario a mil y dos mil personas por viaje. Varios usuarios han sido asesinados por esta inseguridad. El Estado no está trabajando en este punto. Yo veo que el ministro está más preocupado en cuidar a la Policía que a la ciudadanía, él presenta proyectos y nos dice que al Policía tenemos que cuidarlo sí o sí”, expresó.

En ese sentido, explicó que ya presentaron al Ministerio del Interior su programa llamado ‘Ojos y Oído en el Transporte’ con el fin de combatir la delincuencia.

“La Policía Nacional sabe quiénes son (los extorsionados) y se le ha dicho bien claro. Le hemos planteado que seamos ojos y oídos para la ciudadanía, veremos si el ministro lo toma. Falta voluntad, dicen que no hay presupuesto, pero para eso se necesita solo cámaras y a la ciudadanía”, sostuvo.

Finalmente, el secretario de Transportes Unidos lamentó la situación de los transportistas: “Los de Transporte Público somos los más golpeados por el mismo Estado. Queremos que cese ese tipo de operativos, en vez de perseguir transportistas, deben perseguir delincuentes”, añadió.

