Pintan mural en homenaje a Eduardo Ruiz Sanz, joven que murió tras recibir un disparo en protesta contra el Gobierno

Un mural de aproximadamente 100 metros en el distrito de La Victoria fue pintado en homenaje de Eduardo Ruiz Sanz, joven fallecido el último miércoles 15 de octubre por una bala disparada por un efectivo policial en el contexto de la manifestación contra el Gobierno y el Congreso.

Amigos y familiares de Ruiz Sanz llegaron hasta la cuadra nueve de la avenida Paseo de la República, junto a la estación Estadio Nacional del Metropolitano, para elaborar este mural en el cual se lee la frase ‘Truko presente’, con letras de aproximadamente tres metros de altura y en colores blanco y negro con un fondo rojo.

En el medio del mural hay un retrato de Eduardo Ruiz con una gorra puesta y un micrófono, esto como muestra de su dedicación al arte musical en el que era conocido como ‘Truko’ y se dedicaba a la composición de temas de hip-hop.

Muerte de 'Truko'

Eduardo Ruiz falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax de parte de un suboficial de tercera de la Policía, que fue identificado como Luis Magallanes. Ello fue confirmado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.



El joven de 32 años deja una menor en la orfandad y era muy querido por su familia y amigos del círculo musical donde era conocido como Trvko.

Sus amigos llegaron en vísperas a los exteriores de la Morgue Central de Lima para expresar su indignación por la muerte del joven y convocar a una vigilia para esta noche en la Plaza Francia, donde Ruiz recibió el disparo que le quitó la vida.