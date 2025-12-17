Por segundo día consecutivo, Lima reporta intenso olor a pescado: ¿a qué se debe?

Lima volvió a registrar un intenso olor a pescado. | Fuente: Andina

Por segundo día consecutivo, ciudadanos de distintos distritos de Lima han reportado estar percibiendo un intenso olor a pescado/mar.

En diálogo con RPP, la ingeniera Angie Flores, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó que este aroma se debe principalmente a la presencia en nuestras cosas de vientos provenientes del norte/noreste.

“Estamos observando que está predominando el ingreso de los vientos del norte, del noreste, que vienen arrastrando la brisa marina hacia la ciudad. Entonces, esto es lo que está explicando por qué estamos percibiendo estos olores en las primeras horas de la mañana”, explicó.

Otro factor que contribuye a la percepción de este olor a pescado/mar en la urbe es la presencia de altos porcentajes de humedad, según la experta.

“En horas de la madrugada, estamos reportando humedades en promedio de 95 % cerca a Lima Metropolitana. Entonces, esto es como un techo de nubes que ayudaría a encajonar este olor. No facilita rápidamente la ventilación”, agregó.



¿Lima seguirá reportando olor a pescado/mar en los próximos días?

La ingeniera Angie Flores no descartó que Lima siga reportando amaneceres con olor a pescado/mar, si es que se repiten los factores antes mencionados.

“Lo que estamos observando justamente es que, si bien los vientos del norte nos ayudan a despejar la capa nubosa de Lima Metropolitana, también conocida como la ‘panza de burro’; estos vientos del norte también nos ayudan justamente a esta percepción de olores, a jalar esta brisa marina. Entonces, sí, es lo que vamos a estar todavía observando en los próximos días”, finalizó.

