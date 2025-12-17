Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 3.6 remeció Lima esta mañana

El sismo fue sentido a las 6:57 a.m.
| Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a seis kilómetros al norte de Chilca, en la provincia de Cañete, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.6 remeció la región Lima esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo - sentido a las 6:57 a.m.- se ubicó a seis kilómetros al norte de Chilca, en la provincia de Cañete; a una profundidad de 56 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Sismo Lima Instituto Geofísico del Perú IGP

