12 personas siguen detenidas en la sede policial del Rímac tras protestas en Centro de Lima: padres piden agilizar diligencias

Doce personas siguen detenidas por las protestas del miércoles 15 de octubre en la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional, en el distrito limeño del Rímac. Una madre de familia contó a RPP que su hijo tiene epilepsia y necesita tratamiento médico, por lo que exigió su liberación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Doce personas siguen detenidas por la Policía tras protestas del 15 de octubre | Fuente: RPP

RPP llegó hasta la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en el distrito limeño del Rímac, en donde permanecen detenidos 12 jóvenes que participaron de las protestas del miércoles 15 de octubre contra el Gobierno y el Congreso.

Los padres de familia solicitaron que avancen rápido con las diligencias para poder liberarlos. Ellos son acompañados por amigos, familiares y organizaciones sociales que se encuentran en vigilia permanente frente a la sede policial.

Una madre de familia contó a RPP que su hijo sufre de epilepsia, estaba con tratamiento médico y fue llevado de emergencia al hospital Almenara.

"Mi hijo sufre de epilepsia, está en tratamientos, él está tomando sus pastillas. Justo anteanoche lo han llevado de emergencia acá en el [hospital] Almenara. Ya estaba internado hasta las 4:30 de la tarde. [¿Cuál es el nombre de su hijo?] Steven Linares Chumacero", declaró la madre a RPP.

"[¿Le han indicado a qué hora serían liberados?] Entendíamos que las diligencias iban a terminar hoy al mediodía. [¿Hay una hora específica?] Anoche me llamó un joven y me dijo que hoy día venga temprano porque hoy iba a salir", añadió.

Según pudo conocer RPP, los jóvenes fueron detenidos por presuntamente generar disturbios.

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante un comunicado, informó que ha ordenado que las banderas de las instituciones públicas sean izadas a media asta como expresión de pesar nacional frente a lo que describe como "recientes hechos de violencia que enlutan al país".