Protestas en el Centro de Lima: 20 detenidos permanecen en la sede policial del Rímac

Familiares solicitan que las indagaciones se realicen con rapidez para asegurar la liberación de los detenidos | Fuente: RPP

En total, 20 personas permanecen detenidas en la sede de Asuntos Sociales la Policía Nacional, ubicada en el Rímac, tras las protestas que se llevaron a cabo el último miércoles, 15 de octubre, en el Centro de Lima. Las manifestaciones, que iniciaron de manera pacífica, según los organizadores, terminaron con la intervención de las fuerzas del orden.

En los exteriores de esta sede policial, familiares y representantes legales de los detenidos se aglomeran a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Uno de los detenidos es Diego Echeverría, un joven estudiante de Psicología, que fue arrestado mientras participaba en la movilización, según indicó su abogada, Indira Rodríguez.

De acuerdo con su relato, Echeverría estaba utilizando casco y un escudo como medidas de protección y argumentó que su participación fue pacífica.

"En un momento fueron rodeados por policías. Evidentemente, tenía su casco, que es para que se pueda proteger. Y eso fue elemento de convicción, así como un escudo. El tema es que él ha estado protestando de forma pacífica. Él está en Psicología, en segundo ciclo, y está en Estudios Generales, Letras. Ha sido completamente mellado. No le han permitido ni comer hasta las 5 de la mañana. Él ha estado detenido aquí desde las 8 de la noche", precisó.

Familiares piden celeridad

Esta situación ha llevado a los familiares a solicitar que las indagaciones se realicen con rapidez para asegurar la liberación de los detenidos y el esclarecimiento de las circunstancias de su arresto. Además, se informó de un caso preocupante de una persona con epilepsia entre los arrestados.

Los familiares no solo buscan proporcionar alimentos y abrigo a sus seres queridos, sino también abogan por una comprensión más amplia del contexto en el que se produjeron las manifestaciones. En tanto, la Policía ha indicado que los detenidos serán sometidos a un examen médico legista antes de enfrentar las diligencias correspondientes.