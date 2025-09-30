Últimas Noticias
Pucusana: pescadores artesanales bloquean tramo de la Panamericana Sur

Conductores afectados piden la presencia de las autoridades para solucionar esta problemática. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los pescadores artesanales piden al Ministerio de la Producción la ampliación de la cuota de pesca de pota.

Pescadores artesanales bloquearon la Panamericana Sur a la altura del distrito limeño de Pucusana, provocando el cierre del tránsito en ambos sentidos. Los manifestantes han quemado llantas y colocado palos y piedras en la vía para evitar el flujo vehicular.  

Según los manifestantes, el Gobierno ha emitido diversas medidas que limitan la pesca artesanal de diversos productos marinos, perjudicando su economía familiar. 

Marco Romero, conductor que se encuentra en la zona, expresó su preocupación debido a que permanecen varados desde hace más de dos horas y media. 

Detalló que una fila de camiones, buses interprovinciales y autos se extendió por cinco kilómetros. "No hay forma de pasar", lamentó.

"Hay muy pocos efectivos policiales, por lo que no puede hacer nada. Y eso nos mantiene a nosotros aislados", remarcó.

En ese contexto, Romero pidió la presencia de las autoridades para solucionar esta problemática.

Pescadores artesanales piden al Ministerio de la Producción la ampliación de la cuota de pesca de pota. “No a la veda”, exclaman los pescadores.

Pucusana Panamericana Sur Ministerio de la Producción

