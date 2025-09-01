Últimas Noticias
Lurin: cinco heridos tras choque entre camión cargado de papas y bus de turismo en la Panamericana Sur

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El vehículo cruzó hasta llegar a la Panamericana Sur e impactó contra el bus de la empresa CR Tours, que se dirigía desde el sur hacia el centro de Lima.

Actualidad
00:00 · 01:50
“Se le ha ido los frenos arriba
"Se le ha ido los frenos arriba", dijo uno de los testigos | Fuente: RPP

Cinco personas resultaron heridas tras la colisión entre un vehículo de carga pesada que transportaba papas y un bus lleno de turistas en el kilómetro 24.5 de la Panamericana Sur, en el distrito limeño de Lurín.

El camión que llevaba tubérculos descendía por la avenida María Reich, en el distrito limeño de Villa El Salvador, cuando el conductor perdió el control.

El vehículo cruzó hasta llegar a la Panamericana Sur e impactó contra el bus de la empresa CR Tours, que se dirigía desde el sur hacia el centro de Lima. Así lo relató un testigo.

“Se le ha ido los frenos arriba. Yo justo vivo ahí, cuando he escuchado que pasa el rompemuelles y escucho y al que le quería meter caja y ya nada. Y gracias a Dios no vio ni un carro que subía ni bajaba. Acá habrá querido voltear y se ha encontrado al tour”, manifestó.

No es la primera vez que se registra un accidente, señalan testigos

Testigos y vecinos de la zona denunciaron que el uso de la avenida María Reich como ruta de atajo para vehículos de carga pesada es una práctica frecuente y advierten que no es la primera vez que se registra un accidente en este punto.

Las cinco personas heridas fueron trasladadas a la clínica Delgado y a la clínica Santa Marta. Según personal de los bomberos en el lugar, presentan policontusiones y se encuentran estables. En el kilómetro 24.5 de la Panamericana Sur continúan los trabajos de limpieza. Los carriles con dirección del sur hacia el centro de Lima han sido reducidos a uno solo, por lo que se recomienda tomar precauciones y usar vías alternas directo en directo.

Tags
lurin Panamericana Sur Accidente

