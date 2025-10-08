¿Qué pasos seguir para lograr una separación por infidelidad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada de familia Milagros García, explicó que la infidelidad es una de las causales más comunes para solicitar el divorcio. Sin embargo, es esencial contar con pruebas contundentes para hacer efectiva la demanda.

La abogada detalló que, para invocar el adulterio como causal de divorcio, se requiere probar un acceso carnal con una persona diferente al cónyuge y la existencia de un hijo extramatrimonial es una prueba irrefutable de infidelidad.

La especialista agregó que actos como besos o abrazos no son suficientes ya que las pruebas pueden incluir grabaciones o testimonios de terceros que evidencien una relación ilícita.

“El adulterio se produce cuando existe un acto sexual entre el cónyuge infiel y otra persona que no es su esposa. En el caso de un hijo extramatrimonial esa es la prueba”, insistió la abogada Milagros García.

Asimismo, explicó que hay un tiempo con el que contamos para plantear la demanda que son seis meses de conocido el hecho y cinco años de producido éste.

Indicó que si se perdona el adulterio y se le da una nueva oportunidad a la pareja infiel en ese momento se perdió la opción para poder demandar por esta causal.

Al comentar, el divorcio notarial precisó que es un tema administrativo en el cual los dos cónyuges deben estar de acuerdo para disolver el vínculo matrimonial.

La abogada especialista en familia manifestó que en un proceso judicial se puede solicitar como una pretensión accesoria una indemnización económica, pero la pretensión principal debe ser la disolución del vínculo matrimonial por una determinada causal que puede ser el adulterio.