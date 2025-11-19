¿Qué pasos seguir si el padre o la madre no cumple con la pensión de alimentos?

La abogada de familia Lorena Fernández recordó que si una persona tiene una sentencia para otorgar pensión de alimentos y la incumple, terminará en un proceso de ejecución de sentencia o ejecución de acta de conciliación.

Agregó que si en cambio no existe la obligación legal de otorgar la pensión de alimentos y la incumple moralmente, esta persona se expone a que se le inicie un proceso legal.

La especialista en familia agregó que si uno de los padres se encuentra en el exterior no quiere decir que pueda evadir su responsabilidad de otorgar la pensión de alimentos a sus hijos. Recordó que en estos casos el Poder Judicial diariamente notifica a cientos de peruanos en diversas partes del mundo para que cumplan con su obligación, lo que tomará un poco más de tiempo, pero la demanda llegará finalmente.

La abogada Lorena Fernández anotó que cuando hay un incumplimiento de la pensión de alimentos indefectiblemente acarreará repercusiones legales y se iniciará un proceso legal por omisión a la asistencia familiar.

Sin embargo, en el caso de que el padre o la madre que otorga la pensión de alimentos se quede sin trabajo y ya no pueda cumplir con esta obligación, deberá iniciar la variación de la forma de prestar alimentos, por ejemplo, con la entrega de víveres, o solicitar la reducción del monto establecido por alimentos.

Al comentar cómo se calcula la pensión de alimentos, explicó que el juez tendrá en cuenta los ingresos del padre o la madre, y si no está trabajando la calculará con la remuneración mínima vital.