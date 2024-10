¿Quiénes eran las "personas ajenas" que ingresaron a San Marcos y agredieron a los estudiantes?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima La rectora aseguró que, "por más seguridad que se tenga", esto "no alcanza" para controlar el campus.

Desde el último jueves, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) protestan contra el proceso electoral para elegir a 20 decanos, autoridades de gobierno y representantes estudiantiles, pues consideran que el proceso presenta una serie de irregularidades que responderían a intereses políticos de la rectora Jeri Ramón, y exigen su nulidad.

En horas de la noche de aquel día, luego de que los universitarios tomaron el control del campus, un grupo de sujetos ingresó a las instalaciones de San Marcos y agredió con palos y otros elementos a los estudiantes. Varios de ellos tuvieron que ser derivados a hospitales cercanos a causa de sus heridas.

Al respecto, la rectora Jerí Ramón, en diálogo con RPP, dijo que es "deplorable" que se haya agredido a los alumnos, y aseveró que se trataba de "personas ajenas" a la universidad. Además, resaltó que el personal encargado de la seguridad interna "no alcanza" para controlar todo el campus.

Sin embargo, aquella noche, RPP recogió testimonios de estudiantes que aseveraban que era el propio personal de Seguridad el que estaba agrediéndoles. Luis Riojas, secretario general del Centro Federado de la Facultad de Educación, consultado para esta nota, reafirmó esas aseveraciones.

¿Quiénes eran estas personas? Estas son las dos versiones sobre el tema.

"Todo el cercado de la ciudad universitaria es un caos, no porque yo lo haya originado"

Ramón Ruffner rechazó estar involucrada en el ingreso de los desconocidos al campus, y aseguró que los hechos de violencia fueron causados por "pugnas políticas", tanto entre estudiantes como entre autoridades.

"Quiero decirles a los jóvenes: yo soy madre y yo jamás haría ese trabajo sucio, porque no es mi estilo, a mí no me gustaría que a mis hijos los golpeen. Lo que se debe entender es que esta es una pugna política entre grupos estudiantiles y también entre grupos de autoridades, porque qué se va a elegir el día de la elección: 20 decanos", aseguró.

En esa línea, la rectora aseguró que ella tomó "todas las previsiones" de seguridad considerando que, al día siguiente de los hechos, se iban a realizar las elecciones, aunque indicó que el personal de la universidad "no alcanza" para resguardar todo el campus, más aún considerando que carece de cerco perimétrico y que, en vez de eso, tiene mallas metálicas.

"San Marcos tiene 123 trabajadores CAS y tiene también 100 trabajadores terceros contratados. Usted ve que todo el cercado de la ciudad universitaria es un caos, no porque yo lo haya originado, esto viene desde la época del alcalde Castañeda (…) Entonces, hay mallas y por las mallas se meten", indicó.

"Por más seguridad que se tenga, cómo controlamos todo el campus universitario cuando no alcanza; y no alcanza porque yo no quiera, sino porque son 123 CAS y los 100 trabajadores. Yo pedí al jefe de Seguridad que, incluso, él pague un adicional a todos los trabajadores de turno de día para que se queden en turno de noche por este proceso electoral, o sea, yo he tomado todas las previsiones", agregó.

La rectora resaltó que solicitó también "protección" al Ministerio del Interior, y "todas las garantías" para que se lleve a cabo las elecciones "a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General, a la Fiscalía de Prevención del Delito".

"Yo he cumplido con mi parte formal, pero yo no puedo estar en la mente de los chicos que ellos van a salir a pelearse, que también hay profesores que se están peleando, porque nada es gratis, y yo lo voy a decir así: esto es una cuestión política, San Marcos es política", puntualizó.

Asimismo, dijo que ha pedido un informe al jefe de Seguridad de la universidad, el cual será presentado mañana, lunes, ante la Asamblea Universitaria, y aseveró que también había "trabajadores" agredidos.

"Yo ya he pedido todo un informe a Seguridad -que mañana tiene que informar a la Asamblea Universitaria- y también a la Policía, porque la Policía ha estado con los patrulleros, y ustedes también han visto que en las puertas ha habido agresiones. Es cierto que hay agresiones a los alumnos y eso es deplorable, pero también hay trabajadores que también les han golpeado la cabeza (…), hay uno que está en el hospital y que, incluso, le van a operar del brazo, le han puesto puntos en la cabeza a un vigilante", sostuvo.

"Incluso se ha denunciado maltrato a 18 alumnos, esa es la denuncia que ha hecho la congresista Susel Paredes a la Fiscalía, donde me denuncia a mí y a los vicerrectores, como que nosotros hubiéramos generado este caos, esta tensión. Nosotros no hemos generado el caos, este es un pleito entre agrupaciones estudiantiles que están, en este momento, en una campaña política", puntualizó.

La rectora aseguró que tomó "todas las previsiones" de seguridad en la universidad. | Fuente: UNMSM

Cabe resaltar que, el último viernes, se convocó a una sesión del Consejo Universitario ante los hechos de violencia ocurridos en San Marcos. En dicha sesión, la rectora aseguró que el jefe de Seguridad le indicó que personal con contrato "de terceros" iba a "entrar en la noche".

“Este maltrato de los alumnos (…) se ha dado en forma tan tremenda, porque ha sido una gresca tremenda, yo sí lo que puedo decir es que (…) en San Marcos hay terceros, yo le pedí al jefe de Seguridad que a todos los terceros los tenga para que trabajen, incluso, de amanecida, y que refuercen. Cuando yo le llamé al jefe de Seguridad, él me dijo que los terceros iban a entrar en la noche, porque ellos trabajan en turno día y en la noche, en el día generalmente atienden los CAS", señaló.

"Yo no puedo saber si le abrieron la puerta para que entren otras personas ajenas, que sean ajenas a seguridad, porque no estuve ahí (...), yo no puedo irme a parar a la puerta para cuidar quién entra y quién no entra. Yo quiero que esto quede así porque, bueno, a todos nos indigna y todos estamos dolidos por lo que ha pasado, pero yo no tengo la culpa de que entre los mismos candidatos a decanatos se tachen, eso no viene de mí”, agregó.

Estudiantes aseguran que los agresores ingresaron con el personal de seguridad

La noche del jueves, un equipo de RPP estuvo presente en las inmediaciones del campus sanmarquino cuando ocurrieron los hechos. Varios estudiantes aseguraban que los desconocidos no solo habían ingresado a la universidad con el personal de Seguridad de la Decana de América, sino que portaban los chalecos característicos de esos trabajadores.

“La rectora está trayendo matones para golpear a los estudiantes. Están tirando piedras a los manifestantes, gente comprada por la rectora Jeri, seguridades con palos y piedras golpeando a los manifestantes”, indicó uno de los estudiantes, herido en el rostro.

Estudiante herido por los desconocidos que ingresaron al campus. | Fuente: RPP

Asimismo, RPP pudo constatar que varios de los sujetos se negaban a identificarse y no indicaban el motivo por el cual estaban dentro del campus.

Los sujetos que ingresaron se negaban a identificarse | Fuente: RPP

Al respecto, Luis Riojas, secretario general del Centro Federado de Educación, en diálogo con RPP, reafirmó que los desconocidos ingresaron con el personal de Seguridad de la universidad, y que incluso tenían sus chalecos.

"Cuando se inició la medida de fuerza en San Marcos fue pacífica, los elementos de seguridad, simplemente, se retiraron de las puertas, entonces nos quedamos resguardando la universidad, protestando (…) A eso de las 8pm. o 9pm., ingresaron elementos extraños en conjunto con la Seguridad. Tenían chalecos de Seguridad y se reconoció a varios elementos de Seguridad, que ya anteriormente han tenido prácticas de violentar estudiantes. Ingresaron estos elementos junto con otros elementos de Seguridad, o sea, era la Seguridad o, al menos, tenían los chalecos de Seguridad", aseveró.

Riojas indicó también que estos desconocidos incluso se quedaron dentro de la universidad hasta la mañana del viernes, día en que estaba previsto el inicio de los comicios, y que los estudiantes los vieron "coordinando de forma cercana" con el personal de Seguridad.

"Los matones entran y no salieron hasta el día de las elecciones (…), se quedaron dentro y la Policía no hacía nada. ¿Cómo sabemos esto?, porque entró la Fiscalía con congresistas y un representante de los estudiantes, y cuando se le identificó a un elemento de seguridad que tenía un teléfono de seguridad (…) se le pide su identificación y no querían, es más, salían corriendo, demostrando que no eran elementos que formaban parte de la universidad, no eran estudiantes ni elementos regulares de seguridad", afirmó.

"Estos elementos terceros se quedaron en la universidad, estuvieron dentro, y se les vio coordinando de forma cercana con los elementos de seguridad de la universidad. Por lo tanto, hay una coordinación que han tenido el jefe de Seguridad, estos elementos terceros y obviamente la rectora Jeri", añadió.

Riojas aseveró que varios de los agresores tenían chalecos del personal de seguridad de la universidad. | Fuente: RPP

Además, el dirigente estudiantil sostuvo que los agentes policiales apostados a las afueras del campus no ejecutaron ninguna acción, pese a la denuncia de los estudiantes que afirmaban estar siendo golpeados por los desconocidos.

"Cuando los matones nos violentaron, nos expulsaron de nuestra propia casa de estudios, lo que hizo la Policía fue resguardar las puertas, mientras que los matones estaban dentro. Se les decía que los matones estaban dentro, que no eran estudiantes, que eran criminales, y la Policía no hacía nada, simplemente se mantenía parada", relató.

Ante ello, Riojas responsabilizó a Jeri Ramón y al jefe de Seguridad de la universidad por las agresiones contra los estudiantes. Asimismo, dijo que los estudiantes han presentado una denuncia contra la rectora por los hechos de violencia.

"Ella misma (…) como ha declarado en el Consejo Universitario del día viernes, coordinó con el jefe de Seguridad el ingreso de terceros a la ciudad universitaria, y por lo tanto no puede, simplemente, lavarse las manos y decir que no sabe nada, que no sabe qué pasó y excusarse en que la cosa se salió de control. Es bastante visible que todo esto fue con venia de la rectora; entonces, nosotros responsabilizamos de todos los lesionados, de todos los violentados, de cualquier daño que ocurrió en nuestra casa de estudios a la rectora y al jefe de Seguridad de la universidad", sostuvo.

"También estamos elevando una denuncia penal contra la rectora, por ser responsable de lo que ha ocurrido, de los hechos de violencia del día jueves en San Marcos", puntualizó.