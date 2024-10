Jerí Ramón descarta renunciar y dice que violencia en San Marcos es por "pleitos entre grupos estudiantiles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima La rectora dijo que en los actos de violencia hay "profesores de Sociales" involucrados

Desde el último jueves, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en la mirada de la opinión pública, debido a las protestas estudiantiles contra el proceso electoral que se lleva a cabo para elegir a 20 decanos, autoridades de gobierno y representantes estudiantiles. En ese sentido, se acusa que el proceso presenta una serie de irregularidades que responderían a intereses políticos de la rectora Jerí Ramón, y se exige la nulidad del mismo.

En horas de la noche de aquel día, luego de que los estudiantes tomaran el control del campus, un grupo de sujetos ingresó con violencia a las instalaciones de San Marcos y agredió a los universitarios. Varios de ellos tuvieron que ser derivados a hospitales cercanos a causa de sus heridas.

Al respecto, la rectora Jerí Ramón, en diálogo con RPP, atribuyó los hechos de violencia a "un pleito entre agrupaciones estudiantiles" que están "en una campaña política", y señaló que también está a favor de la "nulidad" del proceso electoral. No obstante, indicó que mañana, lunes, en sesión de Asamblea Universitaria (AU), se elegirá a los nuevos integrantes del Comité Electoral para proseguir con las elecciones, ya que los anteriores miembros renunciaron ayer, sábado.

“El día de ayer, la ciudad universitaria ha estado ya tranquila, está liberada y el informe que tengo también (es que) el Comité Electoral ha renunciado y esto para nosotros es importante. Yo también estaba de acuerdo con que renuncie el comité electoral y que se anule este proceso, por los problemas que están ocurriendo en la universidad. Esto escapa al control de Rectorado, porque el Comité Electoral es un órgano autónomo, elegido por la Asamblea Universitaria (AU), que es el máximo órgano de gobierno de la universidad”, indicó.

"Mañana se va a acordar las decisiones que se van a tomar para ver el nuevo comité electoral y llevar las elecciones de acuerdo a ley; porque la transparencia es lo primero que estamos buscando", añadió.

"Esta es una pugna política entre grupos estudiantiles y también entre grupos de autoridades"

Ramón Ruffner indicó que los hechos de violencia en San Marcos responden a una pugna política tanto por parte de estudiantes como de profesores. Además, negó estar relacionada con el ingreso de los desconocidos que agredieron a los universitarios.

"En primer lugar, quiero decirles a los jóvenes: yo soy madre y yo jamás haría ese trabajo sucio, porque no es mi estilo, a mí no me gustaría que a mis hijos los golpeen. Lo que se debe entender es que esta es una pugna política entre grupos estudiantiles y también entre grupos de autoridades, porque qué se va a elegir el día de la elección: 20 decanos. Hay facultades que tienen un candidato, hay otras que tienen seis, otras que tienen ocho, otras que tienen cuatro; y todo este problema se da por el problema de las tachas", refirió.

En esa línea, la rectora señaló que profesores de la Facultad de Ciencias Sociales estarían involucrados en dichas pugnas, y los acusó de atacarla.

"Entre ellos mismos se están enfrentando. ¿Quiénes son? Son profesores de (la Facultad de) Sociales (…) Hemos visto ahí a Marcel Velázquez, está también la doctora Giselle Ojeda, Cuenca, profesores que también han entrado directamente a ser profesores principales", sostuvo.

"(Responden a) acciones políticas, porque ellos han estado, antes de que yo entre, en otros cargos, y también Cuenca ha estado en SUNEDU. Entonces, ¿qué hacen ellos?; claro, más fácil es atacar a la rectora porque ha peleado por la autonomía universitaria, pero yo no tengo nada que ver en la parte política de cada facultad", agregó.

"Yo me mantengo en el cargo, no porque quiera, yo he sido elegida hasta el 2026"

Tras los hechos ocurridos el jueves, tanto gremios estudiantiles como catedráticos de esa casa de estudios han exigido la renuncia de Jerí Ramón como rectora. En respuesta a ello, la máxima autoridad de la universidad aseguró que se mantendrá en el cargo, aunque dijo que no se perpetúa en el puesto.

"Yo me mantengo en el cargo, no porque quiera, yo he sido elegida hasta el 2026; y es cierto que también se dice que la rectora quiere perpetuarse en el cargo. Yo tengo ser clara: yo tengo el máximo honor de haber sido elegida la rectora de la Decana de América y por estar haciendo un trabajo que muchos años no se ha hecho: recuperar parte del patrimonio de San Marcos. Yo no vendí, yo no empeñé nada de San Marcos y yo trabajo las 24 horas", resaltó.

En esa línea, Ramón Ruffner indicó que, tras terminar su periodo, tampoco postulará a ningún cargo de gobierno en la Decana de América, aunque dijo que tiene "sueños mucho más grandes".

"Yo no tengo ningún interés de seguir como rectora (…), sería pecado mortal que yo quiera quedarme en el poder, porque cinco años manejarse a San Marcos es manejar dos ministerios, y por todas las situaciones que se dan. Y hay otra cosa muy importante: yo ni siquiera volvería a postular ni como decana, volvería a mis aulas a dictar mi clase, porque creo que, después de haber sido coronada como la primera mujer rectora de la Decana de América, yo no bajaría al llano a querer volver a postular como asambleísta, como consejera o como decana", aseveró.

"Yo tengo otros sueños mucho más grandes que esto. Sé que después de este máximo galardón que tengo, Dios me tiene que deparar otras cosas que pueden hacer que trabaje con una finalidad de pensar en mi país. Yo no estoy pensando en cuestiones personales", puntualizó.