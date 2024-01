Rafael López Aliaga afirmó tener “una excelente relación” con el ministro de Transportes tras acuerdos sobre Línea 2

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que llegó a un acuerdo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, para continuar con la ejecución de la obra relacionada a la construcción de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Esto tras la reunión que sostuvieron la Municipalidad de Lima, el MTC y sus equipos técnicos junto a los representantes del concesionario a cargo de dicho proyecto.

A vísperas de que Lima celebre este 18 de enero su 489° aniversario, el burgomaestre capitalino manifestó que “tenemos seis vías rápidas” que hemos “acordado priorizar con el ministro de Transportes y Comunicaciones con el cual tenemos una excelente relación”.

En esa línea, afirmó que realizaron una serie cambios y correcciones a los planos de la Línea 2 del Metro al asegurar que estaban “pésimamente mal diseñados”.









Acuerdos preliminares con la Municipalidad de Lima

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó el martes que tras una reunión con la Municipalidad de Lima llegaron a unos primeros acuerdos respecto al tema de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro.

El titular del sector señaló a los medios de comunicación que se compensará a los afectados por el cierre de las vías y que no se restringirán la circulación por la avenida Garcilaso de la Vega y el óvalo Grau.

"No se cerrará la avenida Garcilaso de la Vega, sino el cierre parcial de algunos carriles, pero seguirá operando la vía. La parte buena es que no habrá semáforos con lo cual va a poder fluir el transporte. No se cerrará el óvalo Grau como parte del acuerdo. La empresa, en línea con estos acuerdos, ha hecho un planteamiento de planes de desvío para las principales zonas de la ciudad", manifestó Párez Reyes.

Indicó, además, que en los próximos días habrá una mesa de trabajo con la empresa concesionaria para diseñar el plan de desvíos y que los plazos se acorten lo máximo posible.

"Queremos plantear junto al concesionario la forma, aumentando los turnos de trabajo, reducir estos tiempos. Hemos llegado a un acuerdo en cuanto a las distintas medidas que van a permitir viabilizar la construcción de la estación 3", añadió.

El titular del MTC señaló que además se ha aprobado la construcción de siete vías rápidas metropolitanas, propuesta que ha impulsado el alcalde Rafael López Aliaga.