"Totalmente abusivo": Alejandro Cavero y Wilson Soto cuestionan aumento de tarifa de peajes por Rutas de Lima

Congreso Alejandro Cavero: "Seguimos con la misma pésima infraestructura cada año"

Peajes de Rutas de Lima | Fuente: RPP

Los congresistas Alejandro Cavero y Wilson Soto analizaron en Ampliación de Noticias la decisión de la empresa Rutas de Lima de aumentar la tarifa del peaje de S/6.50 a S/7.50 en el peaje Chillón, en la Panamericana Norte, y el Centro de Recaudación Pucusana, y en la Panamericana Sur.



"Totalmente abusivo"

Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que el estado de las vías de Rutas de Lima no justifica un alza de la tarifa del peaje para los usuarios y aseguró que el contrato de concesión con esta empresa tuvo un origen corrupto.



"Estamos hablando de un peaje que no ha significado un aumento sustancial en infraestructura, en vías nuevas, ensanchamiento de vías. Seguimos con la misma pésima infraestructura cada año pagando más solo por inflación (...) ¿acaso el concesionario está aumentando el peaje usando la inflación como criterio para darnos mejor infraestructura o para llevarlo por más utilidades?, el aumento del costo, vía inflación, está siendo utilizado para que con ese aumento de costo nos dé mejor infraestructura", dijo.

El parlamentario señaló que Rutas de Lima "no está perdiendo plata" ni al borde de sus costos de operatividad, ya que el citado concesionario "se ha llevado más de mil millones de dólares en utilidades" y "alrededor de doscientos millones de dólares en inversión en infraestructura".

"El aumento por causa de inflación está yendo básicamente a utilidades de la empresa porque eso no se verá reflejado en ningún tipo de mejora en infraestructura y la gente lo ve, uno pasa por los peajes al sur y en la Vía de Evitamiento, la Vía de Evitamiento no evita nada, es un atolladero de tráfico, donde te demoras media hora para pagar el peaje, en unas casetas viejas y en infraestructura pésima", indicó.

Para Alejandro Cavero, el contrato con Rutas de Lima es "totalmente abusivo" y afirmó que la Municipalidad de Lima solo recibe el 4 % del cobro de la tarifa de peaje para hacer obras o vías alternas.

Congreso Wilson Soto: "No se han hecho mejoras"

Wilson Soto (Acción Popular) expresó su preocupación por el aumento de la tarifa del peaje por Rutas de Lima y recordó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, detalló el contrato en una sesión el 13 de noviembre del 2023 a la Comisión de Defensa del Consumidor.



"Lo más preocupante que los limeños y todos los usuarios son 114, 6 kilómetros, no saben finalmente cuánto van a pagar, son 16.70 soles por esas rutas que están concesionarias", afirmó.

El parlamentario señaló que los vecinos de Puente Piedra y Ancón, en una audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor el 27 de noviembre, solicitaron la construcción de una ruta alterna a la vía administrada por Rutas de Lima.

"Y nosotros también como congresistas de la República hemos presentado el proyecto de Ley 6635 donde estamos pidiendo de necesidad pública y de interés nacional que se haga la ruta alterna en Puente Piedra", afirmó.

Para Wilson Soto esta ruta alterna debe construirla la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Todo el trayecto no se ha hecho absolutamente nada, no se han hecho mejoras. Si bien es cierto la concesionaria tiene que invertir y mejorar... si hablamos de Ramiro Prialé, esta vía tenía que funcionar hasta el puente Los Ángeles y solamente funciona hasta el puente Huachipa. ¿Qué cosa ha mejorado la concesionaria? No ha mejorado absolutamente nada", manifestó.



Además, Wilson Soto anunció que se ha presentado un proyecto de Ley 6476 que busca la posibilidad de ejecutar medidas cautelares para administrar los derechos de concesión, inmovilización, incripción y administración sobre cualquiera de los bienes según sea el caso.