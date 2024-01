Regidora de la MML sobre peajes de Rutas de Lima: "Para nosotros es un contrato que nace corrupto"

Deborah Inga, regidora de la Municipalidad de Lima, expresó su rechazo al anuncio de que el precio del peaje incrementará a S/. 7.50. En ese sentido, señaló que dicho contrato nació "corrupto" desde gestiones anteriores.

La funcionaria municipal aseguró que el alcalde Rafael López Aliaga hizo que este tema con Rutas de Lima no sea anecdótico como lo fue durante años, sino que se vuelva importante en la agenda nacional.

"Para nosotros es un contrato que nace corrupto. Susana Villarán ha aceptado públicamente que ha recibido dinero producto de estas negociaciones. Que lamentable que personas que admitieron haber recibido plata a través de actos corruptos hoy estén libres y no reciban sanciones", afirmó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Por otro lado, Inga dijo desconocer la situación de la empresa Vinci Highways Perú y el arbitraje que mantiene con la Municipalidad de Lima. Para ella, será importante que pronto se de el fallo del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus contra Rutas de Lima por el peaje en Puente Piedra.

"El alcalde ha participado de las audiencias de manera diligente. Ha presentado su posición y esperamos que se escuche y que se tome en consideración y el TC lo haga así", añadió.

Acuerdos por construcción de la Línea 2

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Paul Pérez Reyes, informó este martes que tras una reunión con la Municipalidad de Lima llegaron a unos primeros acuerdos respecto al tema de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro.

Pérez Reyes señaló a los medios de comunicación que se compensará a los afectados por el cierre de las vías y que no se restringirán la circulación por la avenida Garcilaso de la Vega y el óvalo Grau.

"No se cerrará la avenida Garcilaso de la Vega, sino el cierre parcial de algunos carriles, pero seguirá operando la vía. La parte buena es que no habrá semáforos con lo cual va a poder fluir el transporte. No se cerrará el óvalo Grau como parte del acuerdo. La empresa, en línea con estos acuerdos, ha hecho un planteamiento de planes de desvío para las principales zonas de la ciudad", manifestó el titular del MTC.

Paul Pérez Reyes indicó que en los próximos días habrá una mesa de trabajo con la empresa concesionaria para diseñar el plan de desvíos y que los plazos se acorten lo máximo posible.