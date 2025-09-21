Rafael López Aliaga asegura que el 12 de octubre anunciará si postula o no a la presidencia en el 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró este domingo que el próximo 12 de octubre anunciará si postula o no a la presidencia en los próximos comicios generales del 2026.

"Ya tomé una decisión para mi futuro y para el Perú. Ya tomé una decisión, pero la voy a anunciar el 12 de octubre, que es el plazo legal (para definir a los candidatos presidenciales)", expresó durante una actividad en San Juan de Miraflores.

López Aliaga también criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que acusó de estar pendiente de sus intervenciones públicas para entablarle procesos por aparente violación a la ley electoral.

"El JNE se dedica a ponerme multas y a todo el mundo lo deja... tienen una obsesión con Porky", aseveró.

La autoridad limeña ya fue candidato presidencial en las elecciones del 2021, aunque no pudo pasar a la segunda vuelta. Si decide volver a intentarlo tendrá que renunciar al municipio capitalino para dedicarse a su campaña proselitista.

Por otro lado, el burgomaestre reiteró que sí habrá un homenaje para el fallecido activista estadounidense Charlie Kirk en el Circuito Mágico del Agua en el Centro de Lima. Esta ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de octubre.