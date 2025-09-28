Últimas Noticias
López Aliaga plantea la propuesta de reducir ministerios en el Ejecutivo: "Que esa plata vaya a infraestructura"

Rafael López Aliaga manifestó que la presidenta Dina Boluarte tiene una deuda grande con el Perú en la lucha contra la criminalidad. | Fuente: Municipalidad de Lima
por Pedro Luis Ramos Martinez

El alcalde de Lima consideró que lo ideal en el país sería tener solo seis ministerios dentro del Gobierno Central.

Congreso
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló este domingo que le ha planteado al Congreso implementar y aprobar una propuesta para que se reduzca la cantidad de ministerios en el Ejecutivo, esto con el fin de que haya mayor presupuesto a favor de las obras de infraestructura en el país.

"Estoy también planteándole al Congreso de la República, en este presupuesto que se va a aprobar (la Ley de Presupuesto del 2026), que haya, por lo menos, la propuesta de hacer una fusión de ministerios porque hay mucha gente, hay mucho ministerio en el Perú. 18 ministerios no es normal. Bajar a seis ministerios para eliminar las órdenes de servicio, eliminar un montón de gente que no trabaja. Que esa plata vaya a infraestructura", aseveró durante un festival vecinal que se organizó para toda la comunidad en el Parque Casablanca, en San Juan de Lurigancho.

López Aliaga hizo nuevamente un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que se invierta en inteligencia policial para combatir así la delincuencia. En su opinión, la mandataria "tiene una deuda tremenda con el Perú".

"Usted le acaba de destinar mil millones de soles más a una empresa que sabe que está quebrada, que es Petroperú. Mil millones de soles más que hacen falta en todo el Perú por la cantidad de asesinatos, extorsiones, sicariato que estamos sufriendo. Ocho, nueve muertos por día, porque no porque no porque no invierte en inteligencia", enfatizó el burgomaestre.

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
