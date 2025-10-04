"¿Qué futuro va a haber si morimos día a día?": la 'Generación Z' vuelve a las calles en una quinta jornada de protestas contra Dina Boluarte y el Congreso

Jóvenes, colectivos feministas y federaciones de estudiantes universitarios se movilizaron por el centro histórico de Lima para exigir mayor seguridad y una lucha eficaz contra el crimen organizado que azota al país.

Una nueva jornada de protesta, convocada por la llamada 'Generación Z', se lleva a cabo este sábado en las principales calles del centro histórico de Lima, en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como a la reforma del sistema de pensiones y la creciente ola de extorsión y sicariato que azota al país.

Jóvenes, colectivos feministas, federaciones de estudiantes universitarios y gremios de transportistas se congregaron desde las 5:00 p. m. en la plaza San Martín. Al grito de consignas como "Perú, te quiero, por eso te defiendo" y "El pueblo unido jamás será vencido", los manifestantes recorrieron la avenida Nicolás de Piérola hasta llegar a la avenida Abancay, donde se ubica la sede del Poder Legislativo.

"Todos los peruanos debemos estar unidos, porque en estos momentos nos están matando", dijo un manifestante en referencia a los asesinatos diarios en el país. También exhortó a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones y criticó duramente a la clase política peruana. "Si no hay unidad, va a haber impunidad. Tenemos que luchar. Nuestros hijos aquí están dando la cara", remarcó.

Otro asistente, quien dijo participar "por un país más justo, igualitario y democrático", destacó el rol protagónico de los jóvenes en estas movilizaciones. "Ellos están batuteando todas estas luchas", señaló. Asimismo, exigió la liberación inmediata de Samuel Rodríguez Villa, un joven de 22 años con epilepsia, detenido durante la marcha del 21 de septiembre y actualmente con prisión preventiva por tres meses.

"¿Qué futuro va a haber si morimos día a día?"

En tanto, un estudiante universitario expresó su indignación por la criminalización de los jóvenes que protestan contra el avance del crimen organizado. "Mencionan que somos el futuro de este país, pero ¿qué futuro va a haber si morimos día a día? ¿Qué futuro va a haber si, al subirnos a un micro, podemos morir de un balazo?", cuestionó.

Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, calificó de "burla" la intención del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, de postular al Senado en las elecciones generales de 2026.

"¿Para qué? ¿Qué espera en las nuevas elecciones? ¿Ganar para sacar leyes en contra del pueblo?", se preguntó, visiblemente indignado.

Campos anunció que se convocará a una asamblea con diferentes gremios, incluyendo a la 'Generación Z', para definir las fechas de las próximas movilizaciones.

"El pueblo tiene que ser consciente de que ya no debe votar por esos partidos y políticos que han hecho tanto daño: Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre, César Acuña, Rafael López Aliaga", añadió. Todos estos partidos son señalados por los manifestantes como sostenes del gobierno de Dina Boluarte.

Según la última encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP, el 93.8 % de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta, mientras que el 94.4 % rechaza al Congreso.

Por otro lado, un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.— reveló que entre enero y agosto de este año se registraron 180 asesinatos de mototaxistas, taxistas, colectiveros y choferes de micros y buses, en algunos casos junto con sus pasajeros. Además, 14 jaladores también fueron víctimas del crimen organizado.