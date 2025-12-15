Últimas Noticias
Reggiardo sobre críticas por viaducto en Javier Prado: "La población se va a sentir satisfecha cuando esté en funcionamiento"

Renzo Reggiardo se pronunció por la queja de los vecinos de la avenida Javier Prado tras la propuesta de construir un viaducto.
| Fuente: Andina
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo comprender la incomodidad que ocasionará la construcción de un viaducto sobre la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de San Isidro, pero indicó que la obra es necesaria y beneficiará a la mayoría de la población de la ciudad.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue consultado sobre la protesta de los vecinos que viven en la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de San Isidro, en donde la municipalidad plantea la construcción de un viaducto.

Reggiardo respondió que es necesario empezar la obra y que la mayoría se sentirá satisfecha una vez culminada pese a la protesta  de un sector de los vecinos.

"Hay una serie de posturas de los vecinos, los que probablemente se sientan afectados por lo que genere la construcción de esta vía. Pero estoy seguro de que la gran población de Lima Metropolitana se va a sentir sumamente satisfecha cuando esta obra esté en funcionamiento. Hay que empezar por algo y construir y hacer los estudios previos. ¿Genera incomodidad? lo entiendo. Entiendo perfectamente a los vecinos de San Isidro", mencionó Reggiardo.

Sus declaraciones ocurrieron a su salida de la quinta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se realizó en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao.

Como se recuerda, la MML informó que la construcción del viaducto sobre la avenida Javier Prado comprenderá entre las avenidas Nicolás Arriola y Arenales.

Sobre Ciro Castillo: "Me apena mucho la situación"

Por otro lado, Reggiardo se pronunció respecto a la situación de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, luego de que la Policía y la Fiscalía intervinieran su vivienda y ordenaran su detención preliminar por presuntos actos de corrupción.

"Me apena mucho la situación. Conozco al doctor Ciro Castillo desde épocas de hace muchos años, cuando tuvo una desgracia similar a la que yo tuve en algún momento. Hicimos una relación muy cercana y muy cordial con él, con su esposa, que en paz descanse, con sus hijos que lo acompañaban en aquellas fechas. Yo espero de todo corazón que supere esta situación", declaró Reggiardo.

| Fuente: RPP
Renzo Reggiardo Municipalidad de Lima municipalidad metropolitana de lima

