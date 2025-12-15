Cercado de Lima: Fiscalizadores de la MML intervinieron un almacén clandestino en Mesa Redonda

Según informó a RPP Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control y Seguridad Ciudadana, el predio era una propiedad privada que había cambiado su uso para funcionar como almacén sin contar con las condiciones técnicas ni las autorizaciones correspondientes.

La gerencia de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) intervino un almacén clandestino ubicado en pleno corazón de Mesa Redonda donde se almacenaban diversos productos sin las condiciones ni autorizaciones correspondientes.

Mariella Falla, gerente de fiscalización y control y seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó a RPP el establecimiento fue clausurado el 11 de diciembre y ante el desacato de la orden, llegaron al lugar con apoyo de la Policía para la intervención del almacén clandestino.

"Hemos tenido el apoyo de la seguridad pública, que es la policía, a fin de poder ingresar al local y retiren toda la mercadería que está indebidamente instalada y sea trasladada a espacios que estén fuera de conglomerado", declaró a RPP.

Añadió que lo encontrado en el almacén clandestino es mercadería relacionada a la campaña navideña (árboles, nacimientos) así como ahorros navideños que "guardaban los ambulantes, como también algunas galerías".

Despliegue fiscalizador

Mariella Falla informó a RPP que se mantiene un despliegue permanente de seguridad en Mesa Redonda con 800 agentes de Serenazgo y efectivos policiales para garantizar el orden durante la campaña navideña del mes de diciembre.

"El resguardo policial y el de serenazgo está las 24 horas del día a fin de cautelar de que las personas vengan a comprar a la zona y se cuente con un tema de seguridad y se sientan seguros al momento de comprar", mencionó a RPP.

Agregó que la Municipalidad lleva 800 establecimientos clausurados en la zona y que este almacén intervenido ha sido el "más potente" porque "era un predio", es decir una "propiedad privada que había sido convertido en almacén clandestino, donde no solo guardaban los ambulantes su mercadería, sino también algunas galerías".