Caso 'Los socios del Callao': Gobernador regional Ciro Castillo con orden de detención, pero se encuentra no habido

El Ministerio Público y efectivos de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron desde la madrugada de hoy, lunes, un operativo de allanamiento a 27 inmuebles en el Callao, incluido el del gobernador regional Ciro Castillo, en el marco de las diligencias del caso 'Los socios del Callao'.

La Fiscalía informó que las investigaciones apuntan a la existencia de una organización criminal que habría operado durante el año 2023, evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en el Gobierno Regional (GORE) del Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) de dicha región, causando un perjuicio económico al Estado de S/ 1 461 121.10.

Los integrantes de la supuesta organización criminal serían funcionarios y servidores del referido gobierno regional, quienes habrían aprovechado sus cargos para otorgar las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando dichos procesos de selección.

Ciro Castillo con paradero desconocido

El Ministerio Público precisó que la investigación alcanza a 15 funcionarios y servidores públicos del GORE Callao, quienes habrían coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores; incluyendo al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

La Fiscalía señala que estas acciones ilícitas se habrían registrado desde el comienzo de la gestión de Castillo Rojo y comprendería 63 contrataciones con aparentes irregularidades, que habrían generado un perjuicio económico al Estado en más de un millón de soles.

Fiscalía anticorrupción del Callao allanó 27 inmuebles y logró la detención preliminar judicial de cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional (GORE) del Callao investigados por los delitos de organización criminal y colusión agravada.



En ese sentido, este lunes, se ejecutó la detención preliminar judicial de 4 de los funcionarios implicados, mientras que Castillo Rojo, para quien se dictó orden de ubicación y captura, se encuentra no habido.

Al respecto, Humberto Abanto, abogado del gobernador regional, señaló que la orden de allanamiento a la casa de su patrocinado no les fue notificada y que interpondrán recursos de apelación.

“El allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber, en la casa de los jefes de organizaciones criminales, documentación. Eso es una vaguedad. ¿Cuál es la razón que lleva a pensar que aquí había elementos útiles para la investigación? Tan no los había que acabamos de terminar la diligencia y ha sido declarada infructuosa en el acta", indicó.

"Entonces, ahora vamos a tomar contacto con la carpeta [fiscal], porque hasta donde nosotros tenemos información, nunca se nos ha notificado de la existencia de esa carpeta, ni se nos ha pedido descargos. Vamos a interponer recursos de apelación", aseguró.

Consultado respecto al paradero de su defendido, quien no se encontraba en su domicilio cuando llegó el personal de la Fiscalía y de la Policía, Abanto dijo que no respondería ello.

"No voy a contestar ese tipo de preguntas [...] Me va a disculpar usted, pero yo voy a decidir qué respondo y qué no respondo", puntualizó.